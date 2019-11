Il ne reste que dix jours avant la date limite pour déposer des boîtes-cadeaux pour les enfants dans le besoin





Le dimanche 24 novembre est la dernière journée pour déposer des boîtes-cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël;

après cette date, il sera toujours possible pour les Canadiens de remplir des boîtes en ligne à l'adresse PackABox.ca

CALGARY, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Il ne reste que dix jours avant la date limite jusqu'à laquelle les Canadiens peuvent déposer des boîtes-cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël. Le dimanche 24 novembre est la dernière journée d'ouverture des centres de collecte des boîtes partout au pays.

Cela laisse suffisamment de temps aux Canadiens pour exprimer leur amour et leur soutien pour les enfants dans le besoin au sein des pays en voie de développement. Nous vous invitons d'abord à vous rendre à l'adresse SamaritansPurse.ca/occ pour découvrir ce que vous pouvez placer dans une boîte, puis à aller magasiner et commencer à remplir vos boîtes! Ensuite, entrez votre code postal dans notre outil en ligne de localisation des lieux de dépôt pour trouver un lieu de dépôt de boîtes près de chez vous. Vous pouvez aussi composer le 1 800 303-1269 pour obtenir de l'information similaire.

Des dizaines de milliers de Canadiens ont déjà rempli leurs boîtes. Ceux-ci ont d'abord déterminé si leur boîte était destinée à un garçon ou à une fille, avant de choisir parmi les trois tranches d'âge (de 2 à 4 ans, de 5 à 9 ans ou de 10 à 14 ans). Vos boîtes doivent contenir de préférence des fournitures scolaires, des articles d'hygiène, des jouets, et peut-être aussi des vêtements. Vous pouvez aussi ajouter un don suggéré de 10 $ par boîte pour couvrir les coûts d'expédition et d'autres coûts liés au projet. Bien souvent, les donateurs ajoutent aussi des messages et des photos de leurs familles que les enfants conservent précieusement.

Dans le cadre de la campagne de boîtes-cadeaux de cette année, qui a commencé le 15 octobre, de nombreux bénévoles et donateurs de partout au pays ont tenu des évènements de remplissage de boîtes-cadeaux et organisé des célébrations d'anniversaires sur le thème de l'Opération enfant de Noël, et y ont pris part, en plus de participer à des initiatives mises en oeuvre par différentes écoles, églises et associations.

« Les Canadiens qui offrent des boîtes-cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël transmettent comme message aux enfants dans le besoin qu'on ne les oublie pas et surtout, que Dieu les aime », a déclaré Fred Weiss, directeur général de La Bourse du Samaritain Canada.

Vous pouvez remplir des boîtes en ligne maintenant, et après la date limite pour déposer les boîtes : les Canadiens peuvent remplir des boîtes en ligne, et y ajouter des photos et messages personnels à l'adresse PackABox.ca à n'importe quel moment de l'année, dans le confort de leur domicile.

L'an dernier, les Canadiens ont offert plus de 517 000 boîtes-cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël pour les enfants de l'Amérique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. À l'échelle mondiale, grâce aux généreux donateurs du Canada et d'autres pays, La Bourse du Samaritain a remis des boîtes-cadeaux à plus de 167 millions d'enfants dans plus de 130 pays depuis 1993.

Les boîtes-cadeaux ne sont qu'un début : l'Opération enfant de Noël permet à La Bourse du Samaritain d'offrir d'autres formes d'aide aux enfants, leurs familles et leurs collectivités grâce à des initiatives en matière d'eau potable, d'éducation et d'acquisition de compétences professionnelles, des programmes alimentaires, des soins médicaux, et bien plus.

