Programme de littératie financière destiné aux élèves partout au pays fait peau neuve

TORONTO, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Parallèlement au Mois de la littératie financière, l'Association des banquiers canadiens (ABC) lance aujourd'hui la version modernisée de son programme Votre Argent?Étudiants, un séminaire de littératie financière non commercial et gratuit, destiné aux élèves du secondaire 5 et du cégep. Voici les principales améliorations apportées :

Conception et identité visuelle actualisées afin de rendre l'expérience plus stimulante et d'améliorer les acquis.

Modes de présentation bonifiés, notamment l'ajout de courtes vidéos, pour augmenter la participation dans les salles de classe.

Nouvelle application Web pour établir un budget : Avoir l'heure juste ( Lifestyle Reality Check - la version française sera disponible bientôt).

la version française sera disponible bientôt). Technologie infonuagique pour moderniser l'administration du programme, ainsi que la coordination avec les bénévoles et les enseignants.

« La génération Z, qui exerce déjà un grand pouvoir d'achat, sera la plus large au Canada. Cette génération s'intéresse fortement à la littératie financière et à l'effet qu'aura la gestion efficace des fonds sur son bien?être général », a déclaré M. Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'ABC. « L'évolution vers le libre-service, vers l'automatisation et vers l'accessibilité ininterrompue aux applications et aux services bancaires numériques rend essentielle la transmission de la littératie financière aux jeunes d'une façon créative, interactive et facile à comprendre, pour que leur avenir financier soit radieux. »

Conçu en collaboration avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, Votre Argent-Étudiants, programme présenté en français et en anglais partout au pays par des banquiers bénévoles, est la pierre angulaire de l'action en matière de littératie financière entreprise par l'ABC. Les séminaires s'adressent aux jeunes élèves âgés entre 15 et 18 ans dans l'objectif de les aider à acquérir les fondements d'une gestion financière responsable avant qu'ils entament leurs études universitaires et intègrent le marché du travail.

Votre Argent-Étudiants porte sur les principaux thèmes de la littératie financière :

Établissement de budget - fixer des objectifs et travailler à les atteindre.

- fixer des objectifs et travailler à les atteindre. Épargne et placement - avantages de l'intérêt composé et de l'épargne pour l'avenir.

- avantages de l'intérêt composé et de l'épargne pour l'avenir. Usage judicieux du crédit - comment gérer le crédit et éviter les pièges.

- comment gérer le crédit et éviter les pièges. Préservation des fonds - reconnaître et éviter la fraude dans notre monde de plus en plus numérisé.

Les enseignants à travers le Canada peuvent accéder au formulaire de demande de séminaire sur https://cba.ca/your-money-programs-contact-us?l=fr ou en écrivant à votreargent@cba.ca.

Rétrospective

Votre Argent-Étudiants en chiffres*

256 019 étudiants participants

8 534 séminaires

1 717 banquiers bénévoles

1 336 établissements participants

* Au Canada, depuis son lancement en 1999 jusqu'au 31 octobre 2019.

À propos de l'Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

