Michael Ott remporte le prestigieux prix Safety Standdown 2019 de Bombardier

Le capitaine Michael Ott de Phoenix Air Group, Inc. a fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière de sécurité durant une riche carrière de 35 ans

Cette distinction salue les efforts exceptionnels d'amélioration de la sécurité aérienne dans toute l'industrie

Plus de 450 professionnels de l'aviation ont assisté à la remise du prix au 23e colloque annuel Safety Standdown de Bombardier

FORT WORTH, Texas, 14 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Michael Ott a remporté le prestigieux prix Safety Standdown 2019 de Bombardier, sélectionné par les membres du conseil consultatif de Safety Standdown. Le capitaine Ott est directeur des contrats gouvernementaux ainsi que capitaine et pilote instructeur en chef à l'internationale pour le fournisseur mondial de services d'ambulance aérienne Phoenix Air Group, Inc. Le prix lui a été remis au 23e colloque annuel Safety Standdown de Bombardier, le 13 novembre 2019, lors du gala de présentation des prix. Le prix Safety Standdown est remis annuellement à un professionnel de l'aviation qui a fait preuve d'un dévouement exemplaire pour l'amélioration de la sécurité aérienne, suivant les principes « apprendre, mettre en oeuvre et partager » de Safety Standdown. Les nominations pour le prix annuel Safety Standdown ont été étudiées par les membres du conseil consultatif de Bombardier Safety Standdown.



La candidature de Michael Ott a été présentée par Jeff Wofford pour son leadership exceptionnel dans la gestion de la sécurité aérienne au cours d'une carrière de plus de 35 ans. Au sein de l'entreprise Phoenix Air Group Inc., M. Ott a occupé pendant plus de dix ans le poste de capitaine de ligne entre autres des avions Learjet 35/36, et était responsable de la conception et de la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité de la Société. Pilote de transport aérien de ligne certifié pour les avions multimoteurs et les hélicoptères avec quatre certifications de type, l'ancien membre du corps des Marines des États-Unis a accumulé plus de 14 200 heures de vol, dont la moitié sur des missions internationales y compris des vols d'évacuation difficiles en Corée du Nord et en Afrique de l'Ouest pendant la crise de l'Ebola. Ce vérificateur désigné IS-BAO est membre du conseil des normes IS-BAO de l'International Business Aviation Council et le chef de l'équipe des communications et des événements pour le comité de la sécurité de l'Association de l'aviation d'affaires des États-Unis (NBAA).

« Au nom de Bombardier, je tiens à féliciter Michael Ott de son grand enthousiasme et de son leadership exemplaire dans la promotion de la sécurité aérienne et du professionnalisme dans notre industrie », a affirmé Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle de Bombardier Aviation. « Avec Safety Standdown, nous avons créé une tribune où les professionnels de l'aviation peuvent acquérir des outils et des renseignements à jour leur permettant de rehausser leurs normes et de réduire les risques en matière de sécurité en aviation. Le prix Safety Standdown soutient cette initiative en soulignant l'apport de personnes qui sont des modèles dans le domaine et qui ont su changer les choses au quotidien. »

Le colloque Safety Standdown de Bombardier est l'une des conférences sur la sécurité les plus complètes de l'industrie. Cette année, le 23e événement annuel a lieu du 12 au 14 novembre à Fort Worth (Texas) sous le thème « Rehaussez vos normes », et a invité les professionnels et les organisations de l'aviation à fixer de nouvelles normes pour prendre la voie d'un avenir plus sécuritaire et plus productif. Safety Standdown est gratuit pour tous les professionnels de l'aviation car la sécurité est un engagement prioritaire pour le public voyageur. L'événement de l'an prochain aura lieu à Wichita (Kansas).

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l'équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d'excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l'intérêt croissant au sein de l'industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s'est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l'année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l'aviation d'entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

