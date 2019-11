Varex va mettre en lumière les composants d'imagerie avancée au salon Medica de Düsseldorf





Varex Imaging Corporation (Nasdaq : VREX) a annoncé aujourd'hui que la société allait présenter ses détecteurs numériques, tubes d'imagerie à rayons X, dispositifs de connexion et de commande et solutions logicielles au salon Medica 2019. Le salon Medica attire des leaders dans les domaines des affaires et de la recherche, et des experts internationaux et des décideurs du secteur médical couvrant tout le spectre des innovations en soins ambulatoires et cliniques.

Par ailleurs, Varex fera la promotion de sa campagne « Local for Local » au salon Medica 2019 et présentera le groupe Solutions de services de l'entreprise, qui a été mis sur pied pour fournir un service local à ses clients en augmentant la fabrication locale de tubes à rayons X et de détecteurs numériques dans l'objectif d'être un partenaire mondial pour les entreprises locales.

« Notre objectif est d'apporter des composants d'imagerie par rayons X innovants aux fabricants de systèmes d'imagerie et nous voulons que cela soit le plus facile possible pour nos clients. En établissant des relations commerciales au niveau local, en fournissant un service et un soutien locaux et en nous approvisionnant auprès de fournisseurs locaux, nous pouvons être une entreprise mondiale et offrir une meilleure capacité de service qui est locale, pratique, réactive et facile à atteindre », a déclaré Sunny Sanyal, président-directeur général de Varex Imaging Corporation.

Au salon Medica 2019, Varex mettra en lumière son offre de service et de support et son expérience client européenne en :

rendant possible la livraison dans les délais des types de tubes à rayons X courants de la gamme radiologique des marques clés

fournissant un support technique, un service d'évaluation et de réparation des panneaux plats/tubes à rayons X des détecteurs numériques Varex au centre de service de l'entreprise à Willich en Allemagne

donnant accès à un support technique local spécialisé pour les logiciels de tomodensitométrie, à des formations Nexus et aux demandes de renseignements sur les détecteurs et les tubes à rayons X

Varex exposera une sélection de sa vaste gamme de détecteurs numériques en temps réel d'imagerie à rayons X à panneaux plats (Flat Panel Detectors, FPD) au salon Medica 2019. Les FPD Varex sont mis au point à l'aide de diverses technologies d'imagerie : silicium amorphe, CMOS et IGZO, qui offrent différents avantages particulièrement bien adaptés à des applications médicales spécifiques. Pour la chirurgie, Varex va présenter le 2020DXV/2121DXV et le 3030DXV , qui sont des panneaux haute performance rentables dans le cadre du remplacement d'un amplificateur d'image. La société va également présenter la plateforme Varex Z qui offre un nouveau niveau de performance à une résolution plus élevée et une meilleure performance à faible dose par rapport au silicium amorphe, mais sans les coûts non négligeables d'une solution CMOS. Basée sur la technologie IGZO, la plateforme Varex Z est très adaptée aux applications de fluoroscopie avec leurs scintillateurs lumineux, nouvelle électronique et interfaces rapides. Pour la radiographie, Varex présentera sa gamme complète de panneaux sans fil haut de gamme (2530W, 4336Wv4, 4343W) et haute définition (XRpad2 3025, XRpad2 4336, XRpad2 4343). L'équipe Varex d'experts en imagerie sera sur place au salon Medica 2019 pour conseiller les clients sur la technologie et les solutions de composants conditionnées qui conviennent le mieux à leur application, qu'il s'agisse de la radiographie, mammographie, fluoroscopie ou tomodensitométrie. Varex Imaging démontrera Solutions in Sighttm au salon Medica 2019.

À propos de Varex

Chez Varex, nous ne sommes pas seulement un fournisseur pour nos clients. Nous visons à être une extension de leurs équipes ; un partenaire dans leur succès ; une solution à leur problème. Notre objectif est de permettre à nos clients de devenir des fournisseurs de systèmes de classe mondiale en renforçant leur compétitivité et en leur permettant de mettre des produits sur le marché plus rapidement. Notre longue tradition d'engagement dans le secteur de l'imagerie remonte à plus de 65 ans. Ce sont nos connaissances, nos collaborateurs et notre esprit d'innovation qui font de nous ce que nous sommes. Chez Varex, nous sommes Solutions in Sighttm.

Pour de plus amples renseignements sur Varex, consultez : www.vareximaging.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 08:35 et diffusé par :