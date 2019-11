Avec Centric 8 PLM v7.0, alliez conception et désirs des consommateurs





Dotée de fonctionnalités puissantes d'approvisionnement, de processus avancés et d'outils 3D intégrés, la nouvelle version de la solution PLM de Centric fait des étincelles.

CAMPBELL, Californie, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Centric Software a le plaisir d'annoncer la disponibilité de la version 7.0 de Centric 8 PLM, fleuron de la gestion du cycle de vie des produits (PLM). Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Mise au point en partenariat avec les clients de Centric et son conseil consultatif, Centric 8 v7.0 offre une batterie d'innovations puissantes conçues pour rapprocher marques, distributeurs et fabricants de leurs clients, via l'accélération de la transformation digitale, la réduction des délais de mise sur le marché et une souplesse accrue. La nouvelle version de la solution PLM de Centric permet l'approvisionnement auprès de fournisseurs multiples en quelques clics à peine, orchestre des processus sophistiqués en vue de réduire les délais de mise sur le marché, optimise l'utilisation de visuels produits en 3D, directement depuis Centric, satisfait les exigences de bien aller toujours plus fortes des clients, etc. Récemment, Centric a également annoncé la compatibilité de sa solution avec les logiciels 3D de Browzwear, CLO et EFI Optitex, faisant de Centric 8 PLM une plateforme étendue de gestion 3D du cycle de vie du produit.

Conformément à une pratique de longue date, le fonctionnement de chaque innovation mise au point par Centric Software est testé par ses clients à l'échelle internationale.

Centric 8 v7.0 permet aux marques des secteurs de la mode, de la distribution et des produits de grande consommation de s'adapter à l'évolution rapide du marché et d'accélérer l'innovation produit, de coordonner premières ébauches et lancement, tout en créant des produits plus originaux, qualitatifs et personnalisés, au plus proche des consommateurs.

Pour de multiples raisons ? notamment la proximité, la capacité, les coûts, la logistique ?, les distributeurs et les marques s'approvisionnent souvent auprès des mêmes fournisseurs. Les entreprises internationales ont aujourd'hui la possibilité de s'approvisionner facilement auprès d'un vaste réseau de fournisseurs, pour au final accélérer les délais de mise sur le marché, réduire l'empreinte environnementale, baisser les coûts d'expédition, produire des produits supplémentaires de dernière minute, etc.

« Avec Centric v7.0, quelques clics suffisent aux équipes pour s'approvisionner auprès de différents fournisseurs ; pour chaque produit, elles créent un cahier des charges unique, puis l'adaptent aux contraintes de chaque fournisseur », explique Ron Watson, vice-président du développement produit de Centric Software. « Cela favorise une collaboration approfondie avec chaque fournisseur, et décharge considérablement les équipes d'approvisionnement. »

Dans ce domaine, d'autres innovations contribuent elles aussi à accroître l'efficacité et à fluidifier la communication avec les fournisseurs, notamment les fonctions de copie et de mise à jour d'un fournisseur déjà créé dans le cadre de la procédure d'évaluation des devis et des échantillons.

« Nous coordonnons de nombreux fournisseurs et produits simultanément. Nous devons donc traiter un volume important de données. Avec la mise à jour aisée des demandes adressées à nos fournisseurs initiaux à mesure que les modèles évoluent, nous tablons sur un gain de temps important, une réduction des erreurs et une meilleure collaboration avec nos fournisseurs externes », déclare Ryan Shuster, vice-président de l'approvisionnement international de Big Lots.

Centric 8 v7.0 améliore la souplesse des équipes et la réactivité au marché, en offrant aux utilisateurs une compatibilité parfaite des processus qu'ils plébiscitent avec la solution PLM, ainsi qu'une plateforme d'automatisation des processus et de la prise de décision, conforme à la norme de modélisation des processus métiers (BPMN) 2.0. L'amélioration des processus favorise l'efficacité des équipes : qualité d'exécution des tâches, réduction des erreurs, collaboration accrue et avancement rapide des différentes étapes de développement produit pour une mise sur le marché accélérée.

Fidèle aux récentes innovations 3D de la solution PLM de Centric, Centric 8 v7.0 intègre de nouvelles fonctionnalités avancées de modélisation en 3D, accessibles via ou sans solution de CAO 3D, même aux utilisateurs non-initiés aux subtilités du développement en trois dimensions.

« Avec l'outil 3D Viewer de Centric, l'utilisateur modélise désormais la texture et le drapé d'un tissu et ajuste ses propriétés physiques pour obtenir un aperçu de son rendu final et de son mouvement une fois porté », note Ron Watson. « D'autres éléments réalistes, notamment l'ajout de garnitures et les modifications de coloris, réduisent également la dépendance aux échantillons physiques et aux sessions de bien aller. Les modèles 3D au rendu réaliste sont soumis aux fournisseurs en amont de la fabrication, une étape essentielle lors de la création de produits personnalisés. Ces fonctionnalités réduisent les coûts et les délais d'échantillonnage et, au final, accélèrent les lancements pour une réactivité accrue au marché. »

Centric 8 v7.0 prend également en charge la conception de produits de qualité répondant aux exigences de bien aller toujours plus fortes des consommateurs. La grille de taille en deux dimensions associée aux nomenclatures (BOM) répond aux besoins des entreprises confrontées à de fortes exigences de bien aller. Sous forme graphique, elle reproduit à l'échelle les dimensions du produit en fonction de la taille du tissu ou de la matière principale.

« Nos clients du secteur de la lingerie et nos autres clients concernés par la mise sur le marché d'un vaste éventail de tailles, de collections et de tissus pour satisfaire les besoins de leurs clients constateront l'efficacité de cette nouvelle présentation de la grille de taille. Lors de la création du cahier des charges destiné aux fournisseurs, la complexité de certaines grilles de taille constitue parfois un obstacle. La capacité de la solution PLM de Centric à représenter l'agencement d'éléments similaires à l'échelle des différentes tailles proposées garantit l'efficacité, le maintien des standards de qualité et une meilleure fiabilité et rentabilité de l'approvisionnement », ajoute Ron Watson.

« La toute récente version de Centric 8 PLM propose une série d'innovations fondées sur le retour d'expérience de nos clients au service d'une plateforme digitale encore plus puissante pour des délais de mise sur le marché plus serrés et une réactivité accrue », conclut Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Les fonctionnalités de Centric 8 v7.0 favorisent le retour aux tâches à forte valeur ajoutée et la mise au point de davantage d'innovations produit au service des marques, distributeurs et fabricants, au plus proche des consommateurs. »

