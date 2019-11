La Banque Scotia mobilisera 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour soutenir la transition vers une économie faible en carbone et plus résiliente





La Banque Scotia prend des engagements sur le climat pour saisir les occasions et mettre en place des initiatives dans l'ensemble de ses secteurs d'activité

TORONTO, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Consciente du rôle essentiel que joue le secteur des services financiers dans la progression vers un avenir sobre en carbone, plus résilient et prospère, la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui ses engagements sur le climat. Elle veut ainsi appuyer ses clients dans leur transition vers une économie produisant peu de carbone et décarboniser ses propres activités.

Les cinq engagements de la Banque, qui sont définis dans son énoncé de position publié sur son site Web, sont les suivants :

Mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques.



Assurer la rigueur de la gouvernance et des déclarations relativement aux changements climatiques.



Faire progresser l'intégration de l'évaluation des risques climatiques dans les activités de prêt, de financement et d'investissement.



Mettre en place des solutions novatrices pour décarboniser les activités.



Mettre sur pied un centre d'excellence sur les changements climatiques pour mobiliser la collaboration, le dialogue et le partage d'information, et contribuer ainsi à la discussion mondiale sur les changements climatiques.

«?La Banque Scotia reconnaît que les changements climatiques ont des répercussions sur l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, car ils créent des défis ainsi que des occasions économiques, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nos engagements sur le climat viennent appuyer nos efforts antérieurs pour saisir ces occasions et gérer efficacement les risques à l'échelle de notre entreprise. À titre de banque de premier plan au Canada et dans les Amériques, nous avons aussi un rôle unique à jouer, à même nos activités principales, pour aider nos clients dans leur transition vers une économie sobre en carbone.?»

Les engagements sur le climat de la Banque Scotia s'inscrivent dans son approche globale à l'égard des changements climatiques et illustrent son engagement envers ses clients, ses actionnaires, l'entreprise, ses activités et ses employés. La Banque a notamment pris les mesures suivantes récemment relativement au climat :

Première émission, en juillet 2019, d'obligations vertes de 500 millions de dollars US répondant aux critères d'admissibilité définis dans le cadre de référence des obligations vertes de la Banque Scotia, qui vise notamment les secteurs de l'énergie renouvelable, du transport propre et de l'écoconstruction.

Développement d'une méthodologie de contrôle diligent et de notation du risque lié aux changements climatiques et mise en place d'une formation destinée à toutes les équipes des services bancaires et de crédit.

Établissement d'une tarification interne du carbone en 2017, et bonne progression vers l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10 % d'ici 2021.

en bonne progression vers l'atteinte de de 10 % d'ici 2021. Adoption d'une nouvelle façon de travailler au siège social situé à Toronto , au Canada , qui a permis de réduire de 40 % l'espace occupé par les employés et devrait réduire de 86 % la consommation de papier.

Les services financiers sont porteurs de progrès économique, donnent aux gens les moyens de leurs ambitions et ouvrent un monde de possibilités. En prêtant une attention particulière aux aspects qui lui semblent le plus à sa portée, la Banque Scotia crée une valeur économique, sociale et environnementale pour ses clients, ses employés, ses milieux d'activité et la planète, tout en produisant un rendement pour ses actionnaires. Pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de la Banque, consulter le www.banquescotia.com/durabilite.

À propos de la Banque Scotia



La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 08:02 et diffusé par :