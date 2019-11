OZEMPIC® désormais inscrit sur la liste de médicaments de la province pour les adultes québécois atteints de diabète de type 2





MISSISSAUGA, ON, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Novo Nordisk est heureuse d'annoncer qu'Ozempic® (sémaglutide en injection) est maintenant inscrit sur la liste de médicaments de la province de Québec couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Ozempic® est un agoniste du récepteur du peptide analogue au glucagon-1 (GLP-1) administré une fois par semaine en tant que complément au régime alimentaire et à l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 lorsque la metformine n'est pas appropriée1. Ozempic® peut être également utilisé avec la metformine, la metformine et une sulfonylurée ou la metformine et une insuline basale1.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'approbation réglementaire qu'a reçue Novo Nordisk pour Ozempic® en janvier 2018. Ozempic® a fait l'objet d'études approfondies dans le cadre du programme d'essais cliniques SUSTAIN mené auprès de plus de 8 000 adultes atteints de diabète de type 21. Dans le cadre de ce programme, Ozempic® a été évalué en association avec d'autres antidiabétiques oraux et de l'insuline basale1.

« L'accès public à des options de traitement efficaces est essentiel pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 2. S'il n'est pas pris en charge, le diabète peut causer de graves problèmes de santé et la qualité de vie des patients peut finir par en subir les contrecoups, a déclaré le Dr Jean-François Yale, chercheur principal au département de médecine, Division d'endocrinologie et métabolisme, au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Le fait de pouvoir prescrire Ozempic®, un médicament que les patients n'ont qu'à prendre une fois par semaine, est une étape déterminante visant à aider les personnes diabétiques à maîtriser leurs symptômes et à réduire les risques de complications. »

« Le diabète de type 2 peut influer sur la qualité de vie de la personne qui en est atteinte. De plus, si les taux sanguins de glucose de cette dernière demeurent élevés, cela pourrait même mettre sa vie en danger, a déclaré Vicky Chan, vice-présidente, Développement clinique, Affaires médicales et réglementaires, Novo Nordisk Canada. Nous sommes d'avis qu'Ozempic® offre la possibilité d'améliorer le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 et nous remercions le gouvernement de l'Ontario pour son engagement à offrir des options thérapeutiques novatrices aux Canadiens atteints de diabète de type 2. »

À propos d'Ozempic®

Ozempic® est un analogue au GLP-1 humain administré une fois par semaine, conçu pour imiter le métabolisme naturel du sucre en stimulant l'insuline et en empêchant la sécrétion de glucagon d'une façon glucodépendant1. Ozempic® est offert sous forme de stylo Ozempic® selon la génération la plus récente de dispositifs préremplis Novo Nordisk. Ozempic® avait un profil bien toléré dans l'ensemble du programme d'essai clinique SUSTAIN. Les événements indésirables les plus fréquents étaient des troubles gastro-intestinaux d'intensité légère ou moyenne, qui se sont atténués au fil du temps1.

Pour obtenir des renseignements concernant Ozempic®, y compris des renseignements importants sur l'innocuité, veuillez consulter le site NovoNordisk.ca ou le site Ozempic.ca.

Couverture d'Ozempic®

Ozempic® est couvert par de nombreux régimes privés d'assurance et remboursé par les régimes d'assurance médicaments publics financés par les gouvernements fédéral et provinciaux suivants :

Programme des services de santé non assurés

Alberta

Île-du-Prince-Édouard

Ontario

Québec

À propos du programme d'essais cliniques SUSTAIN

SUSTAIN est un programme d'essais cliniques mondial pour Ozempic® comportant des essais cliniques de phase 3a et un essai sur les manifestations cardiovasculaires. Il est mené auprès de plus de 8 000 adultes atteints de diabète de type 2.1

Ozempic® a présenté une maîtrise glycémique supérieure par rapport à d'autres traitements : sitagliptine (SUSTAIN 2), dulaglutide (SUSTAIN 7) et canagliflozine (SUSTAIN 8)1,2,3. Un autre essai a été mené auprès de 1 201 patients afin de comparer l'efficacité et l'innocuité d'Ozempic® à 0,5 mg et à 1 mg administré une fois par semaine à celles du dulaglutide à 0,75 mg et à 1,5 mg administré une fois par semaine (SUSTAIN 7)1.

Ozempic® a montré une innocuité cardiovasculaire au cours de l'essai SUSTAIN 6. Dans le cadre de cet essai, une réduction des risques de maladie cardiovasculaire de l'ordre de 26 % a été constatée auprès des patients atteints de diabète de type 2 présentant un risque élevé de maladie cardiovasculaire et traités avec Ozempic®, peu importe leurs antécédents, leur sexe ou leur âge1.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk Canada est une entreprise de soins de santé internationale et un leader qui innove dans les soins du diabète depuis plus de 95 ans. Cet héritage nous a dotés d'une expérience et de capacités qui nous permettent aussi d'aider les gens à vaincre d'autres maladies chroniques graves, l'hémophilie, les troubles de la croissance et l'obésité. Novo Nordisk, dont le siège social est situé au Danemark, est une entreprise qui emploie environ 42 200 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans plus de 170 pays. Pour en savoir plus, consultez le site novonordisk.ca, Twitter, ou suivez-nous sur YouTube.

Références

1. Ozempic®, monographie du produit, Novo Nordisk Canada Inc., 4 janvier 2018.

2. Pratley, R. et coll., Lancet Diabetes Endocrinol 2018; doi:10.1016/S2213-8587(18)30024-X [publication électronique avant impression].

3. Professeur Ildiko Lingavav, MD, Andrei-Mircea Catarig, MD, Juan P. Frias, MD, et coll., Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily canagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 8): a double-blind, phase 3b, randomised controlled trial, Lancet Diabetes Endocrinol, 17 septembre 2019. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30311-0

SOURCE Novo Nordisk Canada Inc.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :