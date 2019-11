AgraFlora Organics introduit un de baume à lèvres biologique dans 200 emplacements de Gateway Newstands





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une première commande pour son baume à lèvres biologique Whole Hemp Health («?WHH?») de la part de Gateway Newstands («?Gateway?»).



Conçu pour les climats nord-américains et les variations saisonnières, le baume à lèvres WHH de la société constitue une aide précieuse pour garantir des lèvres en santé, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Il est formulé selon un mélange exclusif d'huile de graine de cannabis sativa, de cire d'abeille et de nid d'abeille biologique 100 % canadien.

La commande de Gateway ainsi que l'offre d'un deuxième produit d'AgraFlora garantissent une visibilité enviable sur les étalages canadiens pour toute la gamme en pleine expansion de la société, dont notamment, des produits biologiques de grande consommation («?PGC?»). Le 9 octobre 2019, Gateway a attribué le statut de fournisseur approuvé à la société. AgraFlora possède désormais deux produits uniques sur les étagères des 200 magasins, très fréquentées, de Gateway.

GATEWAY NEWSTANDS

Gateway compte plus de 200 magasins au Canada stratégiquement situés dans les grands centres urbains les plus fréquentés, notamment les principaux réseaux de transport en commun, les principales tours de bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, les casinos, les établissements de restauration et les kiosques de loterie.

WHOLE HEMP HEALTH

Par l'entremise de sa filiale de cosmétiques et de crèmes topiques infusées de cannabinoïdes, Canutra Naturals Ltd. («?Canutra?»), AgraFlora est dotée de solides capacités de culture, d'extraction, de fabrication et de distribution provenant de l'installation phare de la Société dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. Canutra possède et exploite 76 acres de terres agricoles arides et non zonées, y compris 1 000 pieds de littoral bordant la rivière.

L'installation de la société au Nouveau-Brunswick, qui était autrefois une ferme expérimentale de recherche appartenant au gouvernement fédéral, compte plus de 17 500 pieds carrés d'installations de production de qualité commerciale, ainsi que 12 structures indépendantes. Canutra possède une licence de culture de chanvre industriel pour sa parcelle du Nouveau- Brunswick ainsi qu'une licence de recherche sur le cannabis octroyé par Santé Canada.

Canutra fabrique et distribue des gammes de produits de soins personnels haut de gamme, des cosmétiques infusés de cannabinoïdes, y compris une gamme de marques grand public réputées, telle que WHH, une ligne de soins de la peau entièrement naturelle fabriquée à la main au Canada, contenant 100 % d'huile de graines de chanvre biologique canadienne. Canutra commercialise ses produits WHH par le biais de points de vente physiques, d'Amazon Prime, ainsi que directement au consommateur, via une plate-forme de commerce électronique intégrée sur Shopify.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «?L'introduction d'un deuxième produit d'AgraFlora dans les divers canaux de distribution de Gateway confirme l'attrait de nos PGC infusés d'huile de graines de cannabis biologiques. L'expansion rapide de notre gamme de produits WHH sur les tablettes des détaillants possédant un achalandage important, y compris Gateway, est révélatrice de nos formulations innovantes associées à des initiatives marketing percutantes.?»

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2?200?000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication «?BPF?» située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

