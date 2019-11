GCL-SI fournit des modules de 150 MW pour le plus vaste projet solaire d'Europe





ESTRÉMADURE, Espagne, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- GCLSI, fournisseur à guichet unique leader mondial de systèmes énergétiques intelligents et intégrés, s'apprête à délivrer 72 produits polycristallins offrant trois catégories de puissance variable au projet Nuñez de Balboa en décembre.

Nuñez de Balboa est la première centrale solaire à échelle commerciale conçue par Iberdrola en Europe. La méga-installation de 1 000 hectares dotée d'une capacité de 500 MW est actuellement le plus grand projet en cours en Europe continentale.

En mars 2019, GCLSI a obtenu le droit d'approvisionner le projet Nuñez de Balboa dans le cadre d'un appel d'offres, avec une capacité de 150 MW.

Le projet Nuñez de Balboa prévoit de débuter les opérations commerciales en 2020, avec la fourniture de 400 kV à la sous-centrale Bienvenida. Une fois pleinement opérationnel, le projet fournira de l'énergie à 250 000 personnes, et compensera 215 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone chaque année.

« Nuñez de Balboa est un projet pionnier qui consolidera le leadership de l'Estrémadure, de l'Espagne et de l'UE dans le cadre de la transition vers un système énergétique plus durable », a déclaré Ignacio Galán, président d'Iberdrola.

Le gouvernement espagnol prévoit de produire plus de 74 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, ce qui dépasse très sensiblement l'objectif global de l'UE s'élevant à 32 %. En tant que célèbre entreprise mondiale de fabrication de photovoltaïque solaire, GCLSI s'engage à proposer des solutions à guichet unique, à fournir aux clients des produits photovoltaïques de haute qualité et offrant une fiabilité élevée, ainsi qu'à favoriser un raccordement au réseau à un prix équitable qui sera atteint plus tôt, donnant ainsi vie à l'énergie verte.

À propos de GCL System

GCL System fait partie du groupe GCL, conglomérat énergétique mondial, plus grande société énergétique non détenue par l'État en Chine, qui se focalise sur les nouvelles énergies, les énergies vertes et les services connexes. GCL System Integration exerce actuellement ses activités partout dans le monde, et possède cinq bases de production de modules en Chine continentale ainsi qu'une base au Vietnam, avec une capacité de production de 6 GW, ainsi qu'une capacité supplémentaire de 2 GW de batteries haute efficience, faisant de la société un producteur de modules de classe mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.gclsi.com/.

