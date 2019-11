Invitation aux médias - Quatre personnalités québécoises reçoivent la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une cérémonie au cours de laquelle le président, M. François Paradis, remettra la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à quatre figures marquantes de la société québécoise. Il s'agit, par ordre alphabétique, des personnalités suivantes :

Monsieur Boucar Diouf, humoriste, auteur, animateur et chroniqueur

Madame Pénélope Guay, fondatrice et directrice de la Maison communautaire Missinak

Monsieur Gilles Kègle, fondateur de la Fondation Gilles Kègle

Madame Colombe St-Pierre , chef propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre

Cette cérémonie sera, pour la toute première fois, ouverte au grand public. Pour y participer, les gens devront se rendre la journée même à l'entrée principale du parlement, au poste d'accueil, et s'inscrire en présentant une carte d'identité. Par la suite, ils pourront se diriger vers la salle du Conseil législatif.

DATE : 19 novembre 2019 HEURE : 16 h 30 LIEU : Salle du Conseil législatif (salon Rouge)

Une courte biographie de chaque récipiendaire est présentée ci-après.

Rappelons que la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités de différents horizons qui par leur carrière, leurs travaux ou leur engagement méritent la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale et de la société québécoise.

Accréditation : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent couvrir cette activité doivent se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou en faire la demande par courriel à l'adresse suivante : accreditation@assnat.qc.ca.

Les récipiendaires

Monsieur Boucar Diouf

Boucar Diouf, d'origine sénégalaise, figure parmi les plus brillants humoristes du Québec. Difficile de séparer le biologiste, de l'humoriste, l'auteur, de l'animateur ou du chroniqueur et vice-versa, puisqu'il porte tous ces chapeaux avec l'aisance naturelle que tous lui reconnaissent. Arrivé au Québec en 1991, Boucar Diouf a su, dès le départ, conquérir le coeur des Québécoises et Québécois. Et pour cause. Son propos, toujours appuyé de références biologiques, historiques ou sociales, enrichit son auditoire, l'amuse et, sans crier gare, suscite chez lui la réflexion. Auteur de recueils, de contes et d'essais, il est passé maître dans l'art du calembour et de maximes colorées et savoureuses. Il sait toucher les gens et aborder des sujets délicats avec humour, franchise et beaucoup de doigté. Il s'inspire constamment de la nature pour mieux décoder les rapports humains. Ses mots agissent sur le public comme un miroir sur lequel foisonne une poésie empreinte de folie, de sagesse, d'allégories et de proverbes légendaires.

Madame Pénélope Guay

Issue de la communauté innue de Mashteuiatsh au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pénélope Guay cofonde, au début des années 2000, la Maison communautaire Missinak, un organisme d'hébergement et de ressourcement pour femmes autochtones en difficulté. Des Innues, des Atikamekw et des Innuites, accompagnées de leurs enfants, séjournent et sont accueillies dans la Maison Missinak. Des femmes prêtent à parcourir des dizaines d'heures en autobus pour atterrir dans cette maison et panser leurs blessures. Pénélope Guay dénonce depuis toujours les injustices historiques, responsables des situations inacceptables vécues par les Autochtones. Son cheval de bataille consiste à briser l'isolement des femmes autochtones, à leur donner une voix, à changer les mentalités, à honorer la vérité pour qu'ultimement émerge une véritable réconciliation. Elle combat le racisme systémique qui s'est installé bien confortablement dans l'indifférence. Féministe de la première heure, l'égalité homme-femme sillonne sa vie. Militante profondément enracinée dans ses valeurs autochtones, elle demeure convaincue que tout le monde a droit au respect et que rien n'excuse la violence envers autrui.

Monsieur Gilles Kègle

Beau temps mauvais temps, sept jours sur sept, depuis plus de 30 ans, Gilles Kègle consacre sa vie aux personnes les plus vulnérables de la société. Homme du dernier recours, il redonne, au quotidien, dignité à toute vie humaine. Enfant, il rêve de devenir prêtre, médecin ou missionnaire. Toutefois, la vie le porte ailleurs. Il devient celui qui soigne, réconforte, calme la peur, l'angoisse, le désespoir des personnes fragiles et isolées. En 1996, grâce à des amis et plusieurs personnes bienveillantes, la Fondation Gilles-Kègle devient son tremplin pour élargir son engagement philanthropique. En 1997, il crée les Missionnaires de la paix où des centaines de bénévoles viennent à sa rencontre pour poursuivre son oeuvre. En 1998, la maison Gilles-Kègle, véritable port d'attache des bénévoles, voit le jour à Québec. Gilles Kègle a toujours été animé par le plus noble des sentiments : la compassion. Il a toujours su conjuguer le verbe aimer à tous les temps et à toutes les intempéries. Son engagement humanitaire mérite les grands honneurs.

Madame Colombe St-Pierre

L'art culinaire de Colombe St-Pierre dépasse largement les confins de la nourriture. En effet, le parcours de cette autodidacte est atypique, inclassable et inspirant. Il témoigne d'une quête culinaire identitaire. Colombe St-Pierre souhaite, depuis le début de son aventure gastronomique, insuffler à sa région et, par ricochet, à toutes les régions du Québec, un sentiment de fierté en faisant connaître le patrimoine comestible régional tout en respectant les ressources de la terre et de la mer. En 2004, elle revient chez elle, au Bic, après avoir parcouru le monde et s'être imprégnée de différentes cultures. Elle ouvre avec son conjoint le réputé restaurant Chez Saint-Pierre. Elle y propose une cuisine qui plaide en faveur de valeurs d'autonomie alimentaire et d'accessibilité aux produits du terroir. La liberté est au coeur de sa démarche créative. Depuis, elle s'est taillé une place de choix parmi les plus grands et, partout où elle passe, elle récolte succès et reconnaissance de ses pairs et du public.

Source et renseignements :

Julie Champagne

Conseillère en communication et relations médias

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 71115

Courriel : julie.champagne@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :