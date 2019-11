Moisson Montréal a été nommé par Charity Intelligence parmi les 10 organismes de bienfaisance ayant le plus d'impact au Canada





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui Charity Intelligence (CI) a publié son classement des dix organismes ayant le plus d'impact par dollar reçu en 2019 à travers le Canada et Moisson Montréal en fait partie.

Charity Intelligence fournit annuellement de l'information indispensable pour les donateurs canadiens. Leur recensement permet d'établir une liste d'organismes auxquels les donateurs peuvent donner en toute confiance.

Les rapports de Charity Intelligence sont indépendants et aucun paiement n'est effectué pour le classement et l'accréditation des organismes de bienfaisance. Le classement est basé uniquement sur le retour mesurable pour chaque dollar donné. Charity intelligence a sélectionné les organismes de bienfaisance canadiens luttant chacun contre la faim, l'itinérance, la santé ou encore l'éducation, les plus efficaces au pays.

« La générosité de nos précieux bénévoles et donateurs en denrées nous permet de minimiser nos coûts, tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Grâce à eux, nous bénéficions d'un effet multiplicateur et nous pouvons ainsi distribuer plus de 15$ de nourriture pour chaque don de un dollar », a déclaré Richard D. Daneau, directeur général Moisson Montréal.

Moisson Montréal remet près de 15 millions de kilos (soit plus de 85 000 000 $) de nourriture au grand réseau d'entraide, incluant 253 organismes accrédités sur le territoire de l'île de Montréal. L'organisme est supporté par 12 180 bénévoles et plus de 300 donateurs de denrées incluant 100 supermarchés qui fournissent les dons en denrées alimentaires.

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Notre mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l'île de Montréal et de participer activement au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Moisson Montréal remet 15 millions de Kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant plus de 250 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à 567 000 demandes d'aide alimentaire par mois. https://www.moissonmontreal.org/

Charity Intelligence procède à l'évaluation et au classement de plus de 700 organismes de bienfaisance canadiens et offre des rapports pour les secteurs philanthropiques. Plus de 325,000 Canadiens utilisent le site web Charity Intelligence (www.charityintelligence.ca) comme source d'information sur les organismes de bienfaisance canadiens.

