Airbiquity nommée Fournisseur de solutions télématiques de l'année pour 2019 par les Mobile Breakthrough Awards

Le leader mondial des services de véhicules connectés a été reconnu pour sa solution de gestion de données et de mise à jour de logiciel OTAmatic

SEATTLE, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial des services de véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui sa sélection par les Mobile Breakthrough Awards en tant que Fournisseur de solutions télématiques de l'année pour 2019. Ces prix reconnaissent les entreprises, les produits, l'innovation, et les personnes qui se distinguent aujourd'hui dans les secteurs du mobile et du sans fil.

Airbiquity a été reconnue pour sa solution de gestion de données et logicielle en mode sans fil (OTA) OTAmatic® qui permet aux constructeurs et aux fournisseurs du secteur automobile d'automatiser et d'orchestrer de manière sécuritaire des campagnes de gestion des données et de mises à jour de logiciel hautement évolutives pour véhicules connectés à partir du cloud. OTAmatic permet aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de planifier et d'exécuter efficacement des campagnes OTA avec un ciblage extrêmement raffiné des véhicules et des périphériques, des contrôles discrets de la politique et de la confidentialité, des communications entièrement personnalisables avec la clientèle, et un déploiement flexible de solutions.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par les Mobile Breakthrough Awards en tant qu'innovateur en mobilité », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président-directeur général d'Airbiquity. « En exploitant la technologie de logiciel OTA intégrée au véhicule et cloud OTAmatic d'Airbiquity, les constructeurs automobiles peuvent mettre à niveau et entretenir leurs parcs de véhicules à distance tout en créant pour le consommateur des expériences de propriété et de conduite plus pertinentes et personnalisées contribuant à optimiser la fidélisation et le respect de la marque. »

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, visiter http://www.airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial dans le secteur des services de véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle pour véhicules connectés en nuage la plus avancée du secteur et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation, y compris la gestion des données et les mises à jour logicielles en mode sans fil (OTA) à l'aide d'OTAmatic®. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et fournisseurs du secteur automobile ont déployé des services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays du monde. Renseignez-vous sur Airbiquity à l'adresse www.airbiquity.com ou joignez la discussion @airbiquity.

