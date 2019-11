Venez rencontrer des exposants du monde entier et écouter des conférenciers de renommée mondiale au CHTF2019





La 21ème édition du salon China Hi-Tech Fair (CHTF2019), sur le thème " redynamiser la région de la Grande Baie par l'ouverture et l'innovation ", vous accueille à Shenzhen, Chine, du 13 au 17 novembre 2019. Les visiteurs pourront y rencontrer des entreprises de haute technologie locales et internationales de premier plan ainsi que des lauréats du prix Nobel.

Mettant en vedette les réalisations technologiques dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macau, CHTF2019 a créé un hall d'exposition de RV en ligne pour les exposants clés, en particulier les entreprises de la région, afin de les aider à atteindre un public plus large en plus des visiteurs sur place.

Chamtent Technology (Stand : 2G69), qui se concentre sur les produits ménagers intelligents, a mis au point une série de produits respectueux de l'environnement tels que les poubelles intelligentes, ainsi que le système de recyclage automatique des déchets HyperLink à appliquer dans les communautés résidentielles modernes pour rendre la vie plus efficace.

ISUKE Technology (Stand : 2D31) se concentre sur la gestion de la santé, tant pour les établissements de soins de santé professionnels que pour les particuliers. Ses dispositifs novateurs de collecte d'information sur la santé (y compris le moniteur de santé sans usure et le bracelet intelligent) et ses solutions permettent de suivre et de gérer les données sur la santé.

Kenqing Technology (Stand : 1D46) se spécialise dans le développement et la production de robots exosquelettes portables améliorés. Son exosquelette Knight est porté sur la taille et les membres inférieurs du corps humain et peut surveiller la vitesse, l'angle et la direction en temps réel pour s'assurer que les membres inférieurs peuvent s'étirer ou se plier.

En outre, de nombreux scientifiques et personnalités influentes de renommée mondiale interviendront dans le cadre du Forum sur la haute technologie en Chine du CHTF2019.

Le futurologue Thomas Frey vous parlera de la prochaine décennie dans son intervention intitulée " Hello 2029 ". Lui et d'autres invités discuteront également de sujets liés à la 5G et à son avenir.

En tant que pionnier de la technologie IdO, le lauréat du Turing Award Joseph Sifakis apportera un regard nouveau lors de la table ronde " New Era, New Technology, New Economy ".

Le père de l'industrie 4.0 - le Prof. Dr. Christoph Meinel - prononcera un discours sur "'IA+' - Tout est possible", tandis que des cadres supérieurs d'IBM, Baidu, Alibaba, HKUST, Microsoft et Intel discuteront des dernières tendances dans le domaine de l'IA+.

Erwin Neher, lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine, discutera des mystères du cerveau humain lors de ce forum.

L'accès gratuit au CHTF2019 est disponible pour les visiteurs internationaux. Plus d'informations et de services sur http://www.chtf.com/english/Info/ForVisitors/DRegistration/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 06:40 et diffusé par :