L'extension de domaine .?? (.EU en grec) est lancée en ligne





Le lancement du .eu en grec représente une autre étape importante dans l'histoire du .eu ainsi que dans la campagne en cours en faveur du multilinguisme en ligne, à la suite de l'introduction du .eu en cyrillique en juin 2016.

« Grâce à l'extension de noms de domaine en alphabet grec, l'extension .EU en grec permettra aux utilisateurs finaux de profiter complètement des noms de domaine internationalisés en grec, a expliqué Giovanni Seppia, External Relations Manager d'EURid. Nous avons travaillé dur pour que l'ICANN et l'IANA nous délèguent l'extension .EU en grec et nous remercions nos pairs du secteur de nous avoir soutenus tout au long d'un processus qui aura duré pas moins d'une décennie. Nous sommes ravis d'ajouter l'extension grecque à la liste des fonctionnalités réservées à nos opérateurs de registres et registrants ».

EURid appliquera pleinement la règle de base selon laquelle le script de second niveau doit correspondre au script de niveau supérieur. Cela signifie que tous les noms de domaine actuels enregistrés en grec sous l'extension .EU (alphabet latin) subiront une phase de « réglage du script » d'une durée de trois ans. Toutes les stratégies, procédures et fonctionnalités actuellement disponibles pour le .EU (comme les transferts, les transferts en masse, l'enregistrement pluriannuel, le DNSSEC, le verrouillage du registre, etc.) s'appliqueront également à l'extension .??.

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau en .eu,.?? et .?? suite à une procédure d'appel d'offres et à une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la sécurité des données, EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001. EURid est également enregistrée par le Système européen de management environnemental et d'audit (SMEA). EURid a son siège à Diegem (Belgique) et dispose de bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République tchèque) et Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

