La Fédération des cégeps souligne la quatrième édition de la Journée de la santé mentale au collégial

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des cégeps souligne la 4e édition de la Journée de la santé mentale au collégial, en collaboration avec le Mouvement santé mentale Québec. Cette journée qui se déroule aujourd'hui dans les 48 cégeps a pour thème l'astuce «?Découvrir, c'est voir autrement?» qui fait partie de la campagne 7 astuces pour se recharger, proposée par le Mouvement pour la période 2018 à 2025.

Cette année, la Fédération invite les étudiants à partir à la découverte d'eux-mêmes, des autres et de la différence puisque la curiosité et l'engagement social apportent de nombreux bénéfices tels que : tisser des liens, détricoter les préjugés, briser la solitude, développer la communication et la compréhension. L'astuce «?Découvrir, c'est voir autrement?» permet de reconnaître ses forces et celles des autres, d'oser aller vers l'inconnu et d'essayer des stratégies plus audacieuses pour faire face à ses défis. Pour les étudiants, partir à la découverte de nouvelles choses ou de nouvelles personnes augmente la débrouillardise et la capacité à résoudre ses problèmes. En outre, cela permet de développer ses facultés d'adaptation et d'analyse, tout en favorisant l'acceptation et l'incertitude. Avoir l'audace d'expérimenter autre chose, c'est accroître son confort tout en diminuant l'anxiété causée par la peur de l'inconnu.

Activités dans les cégeps

Au cours de cette journée, les étudiants sont notamment invités à bâtir une murale en identifiant une de leur force ou une de leur compétence et à faire découvrir un aspect méconnu d'une personne. L'activité appelée «?Fais ton cabinet de curiosité?» leur est également proposée afin de stimuler leur curiosité sur des sujets qui, a priori, les intéressent plus ou moins. Des ciné-débats sont aussi organisés sur le modèle offert par le Mouvement santé mentale Québec pour animer la discussion autour, entre autres, de l'ouverture d'esprit, de la compréhension et de l'acceptation des différences.

Enfin, la Fédération des cégeps profite de la Journée de la santé mentale au collégial pour souligner le travail exceptionnel des membres du personnel des cégeps, dont les intervenants psychosociaux, qui rappellent quotidiennement à la population étudiante toute l'importance de promouvoir et d'adopter une bonne santé mentale.

