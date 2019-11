Valid s'associe avec 1oT pour bouleverser la connectivité IoT grâce à une nouvelle solution eSIM





Valid et 1oT lancent une nouvelle solution eSIM qui permet aux clients de passer d'un opérateur mobile à un autre sans changer de carte SIM physique

MADRID, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Valid , fournisseur de solutions eSIM innovantes et 1oT , fournisseur de connectivité virtuelle pour les fabricants mondiaux d'appareils IoT, annoncent un partenariat en lançant une solution eSIM complète de bout en bout destinée à l'univers IoT. Le fait de combiner la technologie eSIM et les services de gestion des abonnements de Valid avec la portée mondiale d'1oT, ainsi qu'un ensemble de transactions pré-négociées avec plusieurs opérateurs mobiles, permet de produire une solution de connectivité fiable et rentable.

La solution eSIM d'1oT fournit un point de contact unique pour la connectivité IoT mondiale, en agissant en tant agrégateur de plusieurs services d'opérateurs. Au lieu de gérer de multiples transactions avec des opérateurs et des cartes SIM en vue d'une utilisation dans différents pays ou régions, les fournisseurs de services IoT peuvent désormais compter sur un système robuste qui réunit sous un même toit la gestion eSIM et les différentes transactions avec des opérateurs. Ceci permet aux utilisateurs tels que les FEO et les fabricants d'appareils de se focaliser sur leur principale activité, sans avoir à se soucier de la gestion de la connectivité.

« C'est un plaisir pour Valid de s'associer avec une société spécialisée et innovante telle que 1oT. Nous nous apprêtons à offrir aux clients une solution de connectivité uniforme et pratique », a déclaré Pierre Lassus, directeur mondial des logiciels et des services chez Valid. « Le fait de disposer d'un unique système robuste aidera les fabricants d'appareils et les constructeurs à accorder la priorité à un processus de connectivité davantage rationalisé. »

La solution eSIM permet aux clients, tels que les sociétés mondiales de gestion de flottes, de déployer la même eSIM 1oT sur tous leurs appareils de suivi en cours de fabrication. En fonction de la localisation du lancement du service du fabricant, celui-ci peut choisir différents opérateurs de réseau mobile pour chaque appareil. Tout ceci peut être facilement géré via la plateforme de 1oT.

En plus d'utiliser la connectivité standard 2G, 3G et 4G, eSIM d'1oT est capable d'utiliser les profils NB-IoT et LTE-M (Cat-M1). Si un client est confronté à des évolutions défavorables des prix, à des problématiques de qualité, ou s'il a besoin de déployer la technologie LPWAN dans un pays en particulier, il a la possibilité de choisir entre de multiples services d'opérateurs pré-négociés qui répondent au mieux à ses besoins actuels.

« Notre travail aux côtés de Valid nous permet d'atténuer quelques-uns des défis les plus courants qui se présentent au cours du processus de connectivité pour les fabricants utilisant la solution eSIM », a déclaré Märt Kroodo, fondateur et PDG d'1oT. « 1oT est heureuse de s'associer avec le fournisseur d'infrastructures SIM leader Valid, afin de fournir à un large éventail d'acteurs du marché IoT un accès à la technologie eSIM révolutionnaire. » Ce partenariat constitue la première offre d'eSIM en tant que service avec Valid, 1oT agissant en tant que fournisseur de connectivité indépendant de l'opérateur, en offrant un service de connectivité flexible à une clientèle plus large.

1oT continue d'établir de solides partenariats avec les opérateurs du monde entier, afin d'assurer la meilleure couverture aux tarifs les plus compétitifs. L'étape suivante consiste à commencer à s'adresser aux régions présentant de strictes restrictions d'itinérance permanente, en fournissant des transactions avec les opérateurs locaux au Brésil, en Inde et au Canada.

À propos de Valid :

Valid (B³: VLID3 - ON) sécurise votre vie numérique grâce à des solutions qui garantissent des technologies basées sur la sécurité pour l'identification de documents, la sécurité mobile, les cartes SIM, les certifications numériques, les applications bancaires, les services de transport, et partout ailleurs où se situent des données de clients. Grâce à plus de 6 000 employés dans 16 pays, nous prenons en compte les spécificités de chaque culture et région pour créer des solutions personnalisées et intégrées, faisant de Valid un acteur mondial pertinent en matière de mode de vie en ligne. Notre capacité à identifier de manière sécurisée les objets, les transactions et les individus fait de la Société le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, le cinquième plus grand producteur de cartes SIM au monde, et l'une des entreprises figurant dans le top 10 des fabricants mondiaux de cartes bancaires. Lorsque vous êtes en ligne, Valid vous protège. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.valid.com .

À propos de 1oT :

1oT est un fournisseur de connectivité 2G, 3G, 4G, NB-IoT et LTE-M indépendant de l'opérateur pour les fournisseurs mondiaux de services IoT. La société gère la complexité liée au travail avec de multiples opérateurs, tout en fournissant une seule facture, une seule plateforme de gestion de la connectivité, et une seule carte eSIM dans le cadre de nombreuses transactions pré-négociées avec des opérateurs dans plus de 190 pays.

Aujourd'hui, la société fournit une connectivité à 300 000 appareils IoT et M2M à travers le monde. Ses clients vont des véhicules légers connectés aux appareils de suivi, en passant par les produits grand public connectés et les fournisseurs de solutions de villes intelligentes. Le service est idéal pour les clients qui ont besoin de vendre ou de fournir leurs services avec leurs appareils IoT ou M2M dans différents pays, et qui souhaitent éviter d'avoir à gérer les différentes intégrations d'opérateurs, les cartes SIM, les configurations SIM, le service clientèle et les factures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://1oT.mobi

Contacts médias

Marisol Fernández pour Valid

Tél. : +34 690 24 33 75

marisol.fernandez@valid.com

Mikk Lemberg pour 1oT

Tél. : +372 58 048 613

mikk.lemberg@1oT.mobi

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825707/Valid_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :