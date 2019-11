IGG recherche de nouveaux fournisseurs de contenu sur le marché européen





- Le créateur et distributeur de titres emblématiques comme Lords Mobile à la recherche de nouveaux jeux

- La société est immergée dans un processus de recrutement de partenaires afin de booster le talent de l'industrie du jeu vidéo

BARCELONE, Espagne, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- IGG, société de développement de jeux vidéo, recherche de nouveaux fournisseurs de contenu et de nouvelles collaborations pour des jeux mobiles de qualité, espérant des contributions sous la forme d'octroi de licences, de publications et d'investissements à travers l'Europe.

Des années d'expérience en développement et distribution de jeux de différents genres, parmi lesquels les jeux de stratégie et de tower defense se démarquent tout particulièrement, ont permis à la société de se faire remarquer. Des titres aussi emblématiques que Lords Mobile ou Castle Clash lui ont permis d'être l'une des premières entreprises du marché asiatique à percer en Europe et en Amérique.

Au cours des 13 dernières années, IGG s'est focalisée sur la réalisation de sorties internationales et a aidé de nombreux développeurs de différents pays à lancer leurs produits à travers le monde. IGG possède aujourd'hui une excellente équipe travaillant au lancement de produits mondiaux et excellant dans les exploitations de produits à long terme. Lords Mobile est actuellement disponible en plus de 20 langues et est le meilleur jeu de stratégie de guerre mobile depuis 2 années consécutives, réunissant plus de 280 millions de joueurs du monde entier.

Aujourd'hui, sa capacité de diffusion en a fait un leader dans l'industrie du jeu vidéo, et l'entreprise a pour intention d'établir des partenariats et d'offrir ses compétences dans des opérations mondiales.

Dans le but d'aider les sociétés à être plus fortes sur le marché, toute entreprise intéressée comptant des produits de tout genre peut contacter partner@igg.com, en incluant les informations suivantes :

Présentez votre équipe, le chef d'équipe et indiquez des coordonnées (avec une adresse) Historique et accomplissements de l'équipe Démo de jeu ou serveur client Si une démo est fournie, veuillez fournir une date d'achèvement Si un produit lancé est fourni, veuillez fournir les informations suivantes : régions dans lesquelles le produit est publié, rétention utilisateur et autres données pertinentes Informations sur le style artistique Informations sur les principaux aspects du gameplay

À propos d'IGG

IGG est un développeur et éditeur réputé de jeux mobiles possédant une forte présence mondiale et une clientèle internationale. IGG siège à Singapour et compte des bureaux régionaux aux États-Unis, à Hong Kong, en Chine continentale, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Biélorussie, aux Philippines, en Indonésie, aux Émirats arabes unis, au Brésil, en Turquie et en Europe occidentale, avec des clients dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. IGG propose des jeux mobiles en free-to-play dans 21 langues qui ont été salués par la critique et ont remporté des prix prestigieux. Ses jeux les plus connus sont Lords Mobile, Castle Clash et Clash of Lords 2.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027831/Top_52_Publishers.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027832/Lords_Mobile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1027833/IGG_Logo.jpg

Contact presse :

Alessandra Agliata

a.agliata@carpediemcom.es

+931 797 473

