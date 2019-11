Avis de rappel d'aliments - Rappel de homard en saumure et de crabe en saumure, vendus dans des pots non étiquetés, en raison de la présence possible de bactéries dangereuses

Denis Losier procède au rappel de homard en saumure et de crabe en saumure, vendus dans des pots non étiquetés, parce que ces produits pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les produits visés décrits ci-dessous...

Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou l'« entreprise »), a aujourd'hui annoncé avoir breveté un autre médicament immuno-thérapeutique TriNKETtm pour Celgene Corporation et ses filiales (« Celgene »). L'annonce d'aujourd'hui marque la...

Selon le Compte rendu à l'intention du Canada publié parallèlement au plus récent rapport international du Lancet Countdown, le secteur canadien des soins de santé compte parmi les pires au monde en ce qui a trait à la pollution attribuable aux gaz à...