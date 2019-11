NTT Electronics contribue le système d'exploitation de réseau open source pour transpondeurs cohérents désagrégés Goldstone au Telecom Infra Project





NTT Electronics, un fournisseur leader de composants avancés pour les systèmes de communications optiques y compris la cohérence optique et des processeurs de signaux numérique (DSP), contribue le Network Operating Software (NOS *1) Goldstone pour transpondeurs cohérents désagrégés au NOS Software Project du Telecom Infra Project hébergé par le groupe de projets Open Optical et Packet Transport. TIP a été lancé en février 2016 dans le but d'accélérer l'innovation dans le secteur des télécommunications.

Goldstone utilise de nombreux composants open source existants qui ont été développés dans Open Compute Project (OCP *2) et Telecom Infra Project (TIP *3) y compris Open Network Linux (ONL *4), SONiC *5, Switch Abstraction Interface (SAI *6) et Transponder Abstraction Interface (TAI *7) pour fournir une solution open source à part entière. ONL est utilisé en tant que système d'exploitation de base et fournit une large gamme de support de périphériques de réseau ouvert. Outre ONL, Kubernetes *8 est utilisé pour permettre la gestion d'applications conteneurisées, qui réalise une composition logicielle flexible et modulaire. SONiC/SAI est déployé en tant que parc de conteneurs lorsque le matériel cible comprend un ASIC de commutateur Ethernet, tandis que TAI est utilisé lorsque le matériel cible a des composants transpondeurs cohérents. Grâce à son architecture modulaire, Goldstone peut être étendu pour prendre en charge des périphériques de mise en réseau qui n'ont pas d'ASIC Ethernet mais peuvent inclure des transpondeurs conventionnels, des ROADM ou des amplificateurs à l'avenir.

Goldstone a été lancé à l'origine en tant que prototype NOS pour la plateforme Cassini d'Edgecore suite à la proposition de NTT Electronics. Ceci a abouti au déploiement de la production par mixi au Japon.

Plus de cinq partenaires du secteur utilisent Goldstone pour une évaluation sur la plateforme Cassini.

Goldstone est également incorporé actuellement dans la plateforme Galileo de Wistron.

Il est prévu de contribuer le NOS au groupe TIP Open Optical Packet Transport (OOPT *9) en tant que projet open source. Une démonstration opérationnelle de Goldstone est prévue au TIP Summit 2019.

Citation de mixi, Inc.

« En tant que premier opérateur à déployer Goldstone dans la production, mixi est heureux de la contribution de Goldstone par NTT Electronics qui augmentera la collaboration dans le secteur de la mise en réseau ouverte. Goldstone nous a apporté une flexibilité et un contrôle énormes de notre connectivité DCI qui est critique pour nos services. » Tatsuma Murase, directeur de la technologie, mixi, Inc.

Citation d'Edgecore

« Edgecore se réjouit de collaborer avec NTT Electronics et la communauté sectorielle au sens large pour valider des solutions désagrégées avec des transpondeurs à paquets ouverts qui fourniront davantage de choix aux opérateurs de réseau en matière de technologie optique. » George Tchaparian, président-directeur général d'Edgecore Networks

Citation de Wistron

« Wistron se réjouit de la présence de Goldstone dans le secteur de la mise en réseau ouverte. Goldstone va accélérer l'adaptation du modèle de mise en réseau désagrégé ouvert et nous considérons qu'il deviendra une solution viable avec notre dernière plateforme Galileo. » Arthur Chang, directeur technique principal, Wistron

*1 Network Operating System (NOS) : Un système d'exploitation pour un périphérique réseau tel qu'un routeur, un commutateur ou un pare-feu.

*2 Open Compute Project (OCP) : L'Open Compute Project (OCP) est une communauté collaborative axée sur la refonte de la technologie matérielle visant à répondre efficacement aux demandes croissantes placées sur l'infrastructure de calcul. En 2011, Facebook a partagé ses conceptions avec le public et lancé l'Open Compute Project et incorporé l'Open Compute Project Foundation avec Intel, Rackspace, Goldman Sachs et Andy Bechtolsheim. (Référence : site Web OCP : https://www.opencompute.org/)

*3 Telecom Infra Project (TIP) : Le Telecom Infra Project (TIP) est une communauté de télécommunications collaborative fondée par Facebook et ses partenaires. TIP a été lancée en février 2016 dans le but d'accélérer l'innovation dans le secteur des télécommunications. Parmi les membres de TIP figurent des opérateurs, des fournisseurs, des développeurs, des intégrateurs, des startups, ainsi que d'autres entités qui ont rejoint TIP pour élaborer de nouvelles technologies et développer des approches innovantes dans le but de déployer une infrastructure de réseaux de télécommunications. (Référence : site Web TIP : https://telecominfraproject.com/)

*4 Open Network Linux (ONL) : Open Network Linux (ONL) est un logiciel de plateforme fondamental open-source pour l'architecture NOS modulaire de prochaine génération sur matériel de mise en réseau ouverte. ONL fait partie de l'Open Compute Project et est un composant dans un nombre croissant de piles NOS commerciales et de projets open source tels que CoRD & Stratum. (Référence : site Web ONL : http ://opennetlinux.org/)

*5 Software for Open Networking in the Cloud (SONiC) : Logiciel open source développé par Microsoft, etc.. Il optimise radicalement les opérations et la gestion des commutateurs réseau. (Référence : référentiel SONiC : http ://azure.github.io/SONiC/)

*6 Switch Abstraction Interface (SAI) : La Switch Abstraction Interface (SAI) définit l'API pour fournir une façon indépendante du fournisseur de contrôler les éléments d'acheminement tels qu'un ASIC de commutation, un NPU ou un commutateur logiciel de manière uniforme. (Référence : référentiel SAI : https://github.com/opencomputeproject/SAI)

*7 Transponder Abstraction Interface (TAI) : La Transponder Abstraction Interface (TAI) est l'API ouverte qui fournit une façon indépendante du fournisseur de contrôler des composants optiques cohérents. TAI a été développée dans le cadre du groupe TIP OOPT et NTT dirige le développement. https://www.ntt.co.jp/news2018/1810e/181016c.html

*8 Kubernetes : Kubernetes est une plateforme portable, extensible, open-source conçue pour gérer des charges de travail et des services conteneurisés. Google a placé Kubernetes en open source en 2014. (Référence : site Web Kubernetes : https://kubernetes.io/)

*9 Open Optical Packet Transport (OOPT) : Le groupe de projets Open Optical & Packet Transport définira l'architecture de transport à paquets ouverts Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) qui stimule l'innovation et évite les « lock-ins » d'implémentation. Les systèmes DWDM ouverts incluent des technologies de système et contrôle de ligne ouverte, gestion de transpondeur et réseau et commutateur par paquets et routeur. (Référence : site Web TIP : https://telecominfraproject.com/oopt/)

À propos de NTT Electronics

NTT Electronics (NEL) développe et commercialise des périphériques de communications optiques depuis 1995. La société possède un portefeuille complet de produits optiques et électroniques répondant aux besoins du secteur en matière de systèmes de liaison 100 G et supérieurs, de composants ROADM et de réseaux FTTH. Pour en savoir plus sur NEL, rendez-vous sur https://www.ntt-electronics.com/en/.

