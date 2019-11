Juan Carro Arbelo est nommé Directeur régional des Assurances chez Iberia.





Starr Insurance Companies a annoncé aujourd'hui, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, la nomination de Juan Carro Arbelo comme Directeur régional des Assurances chez Iberia. M. Carro est responsable du développement de la présence des lignes commerciales de Starr dans la péninsule ibérique, à compter du 4 novembre 2019.

« Juan apporte plus de 22 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance, tant au niveau courtage que transporteur », déclare Maurice R. Greenberg, président-directeur général de Starr Insurance Companies. « Sa grande expérience dans l'établissement et le développement de différents secteurs d'activité sera d'une aide précieuse pour développer de nouveaux réseaux pour Starr sur toute la compagnie Iberia ».

Cette nouvelle fonction renforce les activités de Starr en Europe, qui incluent désormais le Royaume-Uni, le Benelux, l'Europe centrale et orientale et la péninsule ibérique. La zone Europe est concernée par une vaste gamme de produits d'assurance Starr, en particulier les assurances de biens, multirisques, accidents, de transports aérien et maritime.

M. Carro est basé à Madrid et relève de Joost Vink, directeur Europe chez Starr.

À propos de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) est la désignation commerciale pour les sociétés d'assurance et d'assurance voyage et leurs filiales de Starr International Company Inc. ainsi que pour les activités d'investissements de C.V. Starr & Co. Inc et ses filiales. Starr est un organisme phare en matière d'assurance et d'investissement, présent sur les six continents ; grâce à ses sociétés d'assurances opérationnelles, Starr propose des produits d'assurance de biens, multirisques, accident et santé ainsi qu'une gamme de couvertures spécialisées dans les domaines aérien et maritime, de l'énergie et de l'assurance tous risques complémentaire. Les filiales de Starr Insurance Company domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, au Royaume-Uni et à Malte ont chacune obtenu la meilleure notation de « A » (Excellent). Le syndicat Starr's Lloyd's a obtenu la notation « A+ » (Fort) attribuée par Standard & Poor's.

