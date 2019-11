Advance Auto Parts, Blue Cross NC, Emory Healthcare, Johnsonville, Parkview Health, et Royal Bank of Scotland sont lauréates des Prix Planview Vision





Plus de 700 participants se sont réunis lors de l'évènement Planview Horizons 2019, pour créer des liens, collaborer et célébrer leurs pairs de l'industrie. Cette année, Advance Auto Parts, Blue Cross NC, Emory Healthcare, Johnsonville, Parkview Health, et Royal Bank of Scotland ont été les récipiendaires des Prix Planview Vision, pour leur leadership et leur excellence transformationnels.

« Nos clients ont accompli de nombreuses transformations commerciales remarquables en tirant parti des solutions de Planview », a déclaré Marc Cannon, directeur de la clientèle, chez Planview. « Lors de l'évènement Planview Horizons de cette année, nous avons eu l'honneur de célébrer l'engagement de ces six organisations visionnaires, envers leurs objectifs stratégiques et la réalisation de ces derniers. »

Advance Auto Parts

Pour répondre aux tendances de l'industrie, montrant un recours accru au covoiturage, aux voitures électriques et aux véhicules autonomes, quelques « innovateurs cachés » chez Advance Auto Parts ont décidé de générer, et de collaborer à, de nouvelles idées qui perturberaient le marché et raviraient leurs clients. Avec Planview Spigittm, Advance Auto Parts mène avec succès une culture de l'innovation.

Blue Cross NC

Blue Cross NC adopte une approche centrée sur le produit, utilisant une planification et une exécution continues pour réaliser sa mission qui est d'améliorer la santé et le bien-être de ses clients. En tirant parti des solutions de Planview, l'organisation s'oriente vers la transformation, suscitant l'innovation et favorisant l'agilité pour une exécution sans relâche, autant d'éléments essentiels à la réalisation de sa stratégie et de sa vision.

Emory Healthcare

L'impossibilité de prévoir trois semaines à l'avance ou de répondre aux questions des dirigeants a créé une opportunité pour Emory Healthcare de mettre en oeuvre une solution pour la prise en charge du travail, la gestion des flux de travail et la collaboration. La combinaison des solutions Planview PPM Protm et Planview LeanKittm permet à Emory Healthcare de raconter une histoire collective de statut, de flux, de prestation et d'alignement sur la stratégie.

Johnsonville

Johnsonville reconnaît que, quel que soit le mode de fonctionnement des équipes, tous les objectifs et processus doivent être mesurables et pouvoir faire l'objet de rapports afin, à terme, de produire des résultats. Johnsonville utilise les solutions Planview Enterprise Onetm et Planview Projectplacetm à l'échelle de l'organisation, pour rendre possible une collaboration qui favorise l'efficacité et l'innovation, tout en permettant de créer des produits savoureux et de grande qualité, recherchés dans le monde entier.

Parkview Health

Le fait de tirer parti de la prise en charge stratégique du travail pour hiérarchiser les projets dans Planview PPM Pro a permis à Parkview Health d'identifier les investissements qui correspondent à l'intention stratégique de l'organisation. En collaborant avec les hauts responsables, l'équipe EPPM a aidé à hiérarchiser et à optimiser les dépenses en capitaux. En outre, Parkview Health a vu sa productivité et sa collaboration augmenter avec le déploiement de Planview Projectplace dans plusieurs secteurs d'activité.

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland (RBS) modifie actuellement son approche et l'oriente vers des investissements et des livraisons plus rapides, afin de devenir une entreprise Lean en utilisant le modèle SAFe. RBS a modifié son utilisation des solutions Planview pour passer des processus et des cadres PPM traditionnels à un état d'esprit centré sur l'agilité, l'objectif étant d'établir des programmes servant de vecteurs stratégiques clés pour obtenir des résultats et des avantages, et de découvrir de nouvelles façons de travailler afin d'opérer une transformation Agile à grande échelle. Regardez ce webcast pour en savoir plus.

