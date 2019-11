DIOS découvre un secteur d'un km carré au contenu très élevé en or dans les sols à 5.5 km à l'est de ROBINO: début du forage sur cette zone WTS





MONTRÉAL, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS EXPLORATION découvre un secteur d'un km carré au contenu très élevé en or dans les sols à 5.5 km à l'est de la brèche ROBINO, sur le projet Au33 accessible par route et détenu à part entière sans redevances. Un horizon favorable recoupé de structures subsidiaires NE fait l'objet de forages sur ce coin prometteur, situé aussi en amont glaciaire d'anomalies en or élevées dans le till (poursuite du forage au sud de ROBINO un peu plus tard).

Deux traverses NS pédogéochimiques distantes de 1.4 km visaient en 2018 le flanc nord d'un horizon magnétique appelé Western Tonalite Sill (WTS), à 7-8 km au nord-est des zones aurifères d'HEBERTO. Une traverse montre de très fortes anomalies en or : 269 ppb AU sur une structure NE recoupant le WTS et d'autres fortes anomalies consécutives de 101 et 47 ppb AU.

En 2019, ce secteur très anomal a fait l'objet de sept nouvelles traverses pour 117 échantillons de sols (espacement aux 200 m à intervalles de 50 m) dont 14 nouveaux échantillons supérieurs à 10 ppb Au: la carte montre l'essaim des valeurs en or très élevées. C'est un secteur peu affleurant et des cibles de forages ont été définies par les levés magnétiques, géologiques, la structure et les résultats des sols.

Les anomalies (10 ppb en or et plus) sont groupées près de deux structures parallèles NE recoupant l'horizon WTS. Les anomalies en or se trouvent près des marges de l'horizon magnétique WTS. Ce large horizon WTS n'avait jamais fait l'objet de forages.

Les échantillons de 2 kg d'horizon B de très bonne qualité, y compris un 11 pourcent de duplicatas, ont été préparés et analysés pour multi-éléments chez ALS Global à Val d'Or. Ce communiqué a été révisé par M.J. Girard, M.Sc. Geo, personne qualifiée selon la norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.



Contactez :

Marie-José Girard, M.Sc., Geo

Présidente et chef de la direction

mjgirard@diosexplo.com

(514) 923-9123

www.diosexplo.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c302ac7-6521-4280-9446-4bcf7f37401a

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 19:45 et diffusé par :