Mercatus a été sélectionnée en tant que finaliste pour le Prix REFI US, dans la catégorie Gestion de portefeuille

Mercatus, la plateforme de données et de technologie pour les investisseurs du marché privé, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été présélectionnée en tant que finaliste pour le Prix REFI US 2019, dans la catégorie Gestion de portefeuille. Les Prix REFI US récompensent les fonds privés et les prestataires de services d'investissement immobilier pour leurs performances remarquables et leur excellence générale.

« Nous comprenons les défis uniques de l'investissement immobilier s'agissant d'exploiter des données très disparates afin d'acquérir des connaissances fondamentales sur les risques et les performances », a déclaré Haresh Patel, PDG de Mercatus. « Nous avons bâti à ces fins une architecture moderne fondée sur les données, qui commence au niveau du site et de l'actif, pour se déployer ensuite au niveau du fonds/portefeuille. Nous considérons en effet que c'est la seule façon de comprendre et mesurer véritablement chaque investissement. C'est très encourageant d'être reconnu par REFI US pour l'innovation que nous introduisons dans ce secteur. »

Les lauréats du Prix REFI US sont sélectionnés à travers un processus d'évaluation en deux étapes, utilisant à la fois des mesures de performance et des facteurs qualitatifs. Les facteurs utilisés par les juges dans la catégorie « PropTech » se répartissent comme suit :

Comment et à quelle échelle la plateforme est utilisée ? 25 %

Volume sur la plateforme ? 25 %

Croissance sur une période d'un an, puis de trois ans ? 25 %

Valeur pour ses utilisateurs, et le marché immobilier commercial en général ? 25 %

Mercatus fournit une plateforme de données, de bout en bout, aux investisseurs privés gérant des actifs et des portefeuilles complexes. La plateforme Mercatus repose sur sa capacité à relier de manière dynamique et systématique à l'échelle de toute l'organisation, les données enfermées dans des modèles financiers, des documents et des flux de travail, afin que ces données puissent être centralisées et analysées efficacement pour donner lieu à des décisions d'investissement rapides et précises, avec la transparence des données que demandent les investisseurs d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur la plateforme de données, innovante de Mercatus, destinée aux investisseurs privés, et sur ses capacités uniques pour les investisseurs immobiliers

À propos de Mercatus

Mercatus est la plateforme de données et de technologie, destinée aux investisseurs du marché privé. Notre vision repose sur une transparence totale sur l'intégralité du cycle de vie de l'investissement et l'écosystème de l'investisseur. Parce que la vérité est dans nos données. Mercatus a bâti la première architecture de données mobiles, capable d'exploiter et de contrôler de manière systématique les données, les flux de travail et les modèles financiers, pour accélérer la croissance et atteindre l'excellence. Un grand nombre de fonds parmi les plus importants du marché privé international s'appuient sur Mercatus pour gérer plus de 540 milliards USD d'investissements multiactifs dans le monde. Mercatus fournit sa plateforme d'architecture de données, à l'avant-garde de la technologie, depuis son siège social dans la Silicon Valley, et ses bureaux à travers le monde. Pour de plus amples renseignements sur ce qui distingue notre approche, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

