WestJet et Repaires jeunesse du Canada s'unisse pour partager la gentillesse





En cette journée mondiale de la gentillesse, la dernière vidéo de la compagnie aérienne illustre à quel point un acte de gentillesse peut faire la différence

CALGARY, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet et Repaires jeunesse du Canada célèbrent ensemble la journée mondiale de la gentillesse avec Connexions WestJet : Partager la gentillesse. Pour regarder la vidéo, cliquez ici (en anglais seulement).

Dans l'espoir d'inspirer les gens et de montrer de la reconnaissance pour les actes de gentillesse, la vidéo Connexions WestJet : Partager la gentillesse rend hommage à la générosité et à l'enthousiasme des WestJetters bénévoles qui, année après année, créent des expériences des Fêtes uniques pour les jeunes et leurs familles au Repaire jeunesse de Winnipeg à Gilbert Park au Manitoba.

« Des WestJetters attentionnés continuent de faire des pieds et des mains pour créer une expérience magique et significative pour les Repaires jeunesse partout au pays, explique Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Leur gentillesse a donné envie aux membres du Repaire jeunesse à Gilbert Park de souligner le bonheur et l'influence positive qu'un tout petit geste peut engendrer dans une collectivité. Nous espérons que cette vidéo donnera envie aux Canadiens d'être un peu plus gentils les uns envers les autres, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. »

Depuis 2007, les WestJetters, WestJet tient aux enfants et Repaires jeunesse du Canada s'associent pour transformer les expériences des jeunes partout au pays. Au cours des sept dernières années, des WestJetters bénévoles ont organisé les célébrations annuelles des Fêtes et d'autres activités aux Repaires du Canada d'un océan à l'autre. Tout au long de l'année, WestJet offre des vols à Repaires jeunesse partout au Canada afin de garantir aux jeunes l'accès à des programmes de leadership, de réduire les frais administratifs et d'optimiser les initiatives de collecte de fonds.

« Grâce aux WestJetters qui consacrent leur temps et leur énergie à répondre aux besoins particuliers de nos Repaires, WestJet continue d'être un partenaire incroyablement attentionné et bienveillant, confie Owen Charters, président et chef de la direction de Repaires jeunesse du Canada. Le Repaire à Gilbert Park est situé dans un quartier de Winnipeg où la vie n'est pas toujours facile, surtout à ce temps-ci de l'année. Les WestJetters ont mis la gentillesse au premier plan et se sont assuré que les enfants et les familles de Gilbert Park et de collectivités semblables partout au Canada puissent, comme toutes les autres familles, vivre la magie et l'émerveillement du temps des Fêtes. Merci, WestJet. »

Pour en savoir plus sur WestJet tient aux enfants et son partenariat avec Repaires jeunesse du Canada, cliquez ici. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Repaires jeunesse du Canada, visitez leur site Web au bgccan.com.

WestJet

En collaboration avec les transporteurs régionaux de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019) et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

Repaires jeunesse du Canada

Des services axés sur la collectivité. Des liens constructifs. Des programmes qui changent le cours d'une vie. À titre d'organisme de services aux enfants et aux adolescentes le plus important au Canada, Repaires jeunesse offre des programmes et des services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans 700 collectivités partout au pays. Durant les heures où les jeunes ne sont pas à l'école, nos Repaires les aident à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent accomplir et comment y parvenir. Notre personnel qualifié et nos bénévoles leur donnent des outils pour leur permettre d'apprendre à s'exprimer, de réussir à l'école, d'adopter un mode de vie sain, de faire de l'activité physique, de prendre soin de leur santé mentale, de développer leur sens du leadership et plus encore. Depuis 1900, les Repaires jeunesse ouvrent leurs portes aux enfants, aux adolescents et aux familles dans les villes ou les villages, en milieu rural et dans les collectivités autochtones. Si un jeune en a besoin, nos Repaires le lui fournissent. Pour en savoir plus, visitez le site Web bgccan.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @BGCCAN.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 18:57 et diffusé par :