DENSO partage sa vision de la chaîne de blocs et de la mobilité intelligente lors du MOBI Colloquium LA





- Le VP, R et D, du fournisseur de solutions de mobilité pour l'Amérique du Nord, Roger Berg, participe à un panel intitulé « Les normes de la chaîne de blocs pour des écosystèmes urbains intelligents » -

SOUTHFIELD, Michigan, 13 novembre 2019 /CNW/ - DENSO, le deuxième plus important fournisseur mondial de solutions de mobilité, participe au MOBI Colloquium LA, les 12 et 13 novembre, à Los Angeles. L'événement, qui a pour but d'explorer la façon dont la chaîne de blocs, l'Internet des objets (IdO) et l'intelligence artificielle (IA) sont déployés dans les écosystèmes urbains intelligents, est organisé par la Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI). MOBI, dont DENSO est membre, est un consortium mondial d'entreprises et d'organisations qui se consacrent à l'innovation des services de mobilité grâce à la technologie de la chaîne de blocs, ou à l'enregistrement décentralisé des transactions de données liées par cryptographie. En tant que promoteur de services de mobilité sécuritaires et efficaces, DENSO reconnaît l'utilité des solutions émergentes comme la chaîne de blocs pour faire progresser la technologie et l'infrastructure du transport intelligent.

Roger Berg, vice-président de la Recherche et du Développement (R et D) pour l'Amérique du Nord chez DENSO, participera au panel « Les normes de la chaîne de blocs pour des écosystèmes urbains intelligents » (Blockchain Standards for Smart City Ecosystems) qui se tiendra le mercredi 13 novembre à 11 h 40 (HNP). Le panel sera modéré par Mike Vo, directeur de la technologie chez MOBI. Parmi les autres panélistes figurent :

Joe Bannon , vice-président, Stratégie et Marketing, KAR Global

, vice-président, Stratégie et Marketing, Sumita Jonak , chercheur en chaînes de blocs et en innovation, Université du Texas et National Security Agency

, chercheur en chaînes de blocs et en innovation, Université du et National Security Agency Sebastion Henot , cadre supérieur de l'Intégration de l'entreprise numérique (Digital Business Integration), Accenture

, cadre supérieur de l'Intégration de l'entreprise numérique (Digital Business Integration), Accenture Ryan Rugg , responsable international du volet industriel, R3

« Au fur et à mesure que les écosystèmes des villes intelligentes se développent, la chaîne de blocs offre de nouvelles possibilités pour rendre leurs solutions de mobilité plus sûres et plus efficaces, a déclaré M. Berg. Grâce à la chaîne de blocs, nous pouvons assurer un échange de données et de paiements plus transparent et plus sûr, renforcer les services de mobilité partagée et accroître la sécurité routière - autant d'éléments qui renforcent l'offre de villes intelligentes. »

La société est plus connectée que jamais, transport compris. En tant que tel, DENSO vise à tirer parti de la connectivité et des technologies qu'elle permet, comme la chaîne de blocs, pour être un chef de file des écosystèmes de mobilité intelligente. Dans le cadre de cet effort, l'entreprise a récemment annoncé un investissement de 1,42 million de dollars pour lancer son propre écosystème de mobilité intelligente à Dublin, en Ohio. Dans le cadre de ce projet, DENSO s'associe à la ville, à des entreprises en démarrage et à des écoles locales pour mettre à l'essai et en oeuvre des technologies d'infrastructure intelligentes, effectuer des recherches sur les services de mobilité à valeur ajoutée et recueillir des données non exploitées auparavant qui sont essentielles pour accroître la sécurité routière et piétonnière et réduire la durée des déplacements. L'initiative s'inscrit dans le schéma d'expansion de DENSO dans le domaine des solutions logicielles à mesure qu'elle explore de nouveaux domaines d'activité et s'intéresse à de nouveaux clients.

DENSO a intégré MOBI plus tôt cette année. Au sein du consortium, M. Berg est vice-président du groupe de travail Connected Mobility & Data Marketplace (CMDM), qui se concentre sur l'élaboration de normes et de politiques pour l'application de la chaîne de blocs dans le secteur automobile. La recherche de DENSO avec MOBI appuie sa politique à long terme, une feuille de route stratégique qui guide l'entreprise dans la création d'une valeur nouvelle dans les espaces de transport émergents par l'entremise de l'innovation et de partenariats uniques.

« MOBI est très heureux d'accueillir Roger au sein de son panel sur les villes intelligentes », a déclaré Mike Vo, directeur de la technologie chez MOBI. « La discussion tournera autour de la technologie de la chaîne de blocs et de la façon dont la myriade de suites de capteurs actuellement déployés dans les véhicules et les infrastructures peuvent contribuer à rendre les futures villes intelligentes plus efficaces, plus sûres, plus écologiques et plus accessibles pour tous. Avec l'expérience considérable de Roger dans l'industrie, ses pensées, ses opinions et ses déductions rendront sans aucun doute cette discussion éclairée et stimulante pour tous les participants. »

De façon plus générale, DENSO se penche sur la façon dont elle peut tirer parti de la chaîne de blocs pour aider les intervenants du transport à collaborer plus librement et de façon plus sécuritaire. Cela offre des avantages potentiellement importants dans de nombreux domaines de la mobilité -- qu'il s'agisse de l'amélioration de la gestion de flotte ou de l'optimisation des services de covoiturage, entre autres.

