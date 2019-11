La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust annonce un placement privé





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital » ou le « gestionnaire de placement ») est heureuse d'annoncer que la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « Fiducie ») (NEO: SCHG.UN) a l'intention d'effectuer un placement privé (le « placement ») consistant en un placement privé par l'intermédiaire d'un courtier de parts de série B (les « parts de série B ») et de parts de série F (les « parts de série F ») de la Fiducie (le « placement par l'intermédiaire d'un courtier ») et en un placement privé sans courtier de parts de série C (les « parts de série C ») de la Fiducie pour un produit brut maximum de 50 000 000 $.

Le prix du placement (le « prix du placement ») de chaque part de série B et F sera de 11,22 $ et de 10,93 $, respectivement. Le prix du placement a été calculé en fonction de la valeur liquidative par part de série C le 31 octobre 2019, majorée de la rémunération des placeurs pour compte et des frais du placement. Le prix de placement de chaque part de série C correspondra à la valeur liquidative par part de série C le 29 novembre 2019, majorée des coûts du placement.

Sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la NEO Bourse Aequitas, le placement devrait se clôturer le 12 décembre 2019 ou aux alentours de cette date. Les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de retenue de quatre mois selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le produit net du placement sera affecté à l'achat de titres pour le portefeuille de la Fiducie conformément aux objectifs et à la stratégie de placement de la Fiducie, ainsi qu'à des fins d'exploitation générale.

Le placement par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par GMP Securities L.P. et comprenant Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc, la Banque Scotia, Valeurs mobilières TD Inc, Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins Inc, Industrielle Alliance, Valeurs mobilières inc. et Mackie Research Capital Corporation.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 12,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 200 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs décrites dans le présent communiqué de presse ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense d'inscription. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis. La NEO Bourse Aequitas n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. En règle générale, les énoncés prospectifs peuvent être décelés à l'aide de termes prospectifs tels que « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « prédit », « estime », « a l'intention », « susceptible de » ou « n'est pas susceptible de », ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations selon lesquels certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », ou « pourront » être atteints. Les énoncés prospectifs comprennent notamment des déclarations relatives à la réalisation du placement proposé.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes inhérents, qu'ils soient généraux ou spécifiques, et il est possible que des attentes, des prévisions, des projections ou des conclusions ne se révèlent pas exactes, que des hypothèses puissent ne pas être correctes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Des facteurs de risque connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Fiducie, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Fiducie ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs applicables l'exigent.

