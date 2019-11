L'Ambassadeur des États-Unis, Robert Johnson, et le Britannique, Sir Nicholas Soames, vont se joindre au Premier ministre des Bermudes pour un forum exécutif à Londres





L'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, Robert Wood Johnson, et S.E. Sir Nicholas Soames, ancien ministre de la Défense et ancien député conservateur du Mid Sussex, se joindront au Premier ministre des Bermudes, S.E. Edward David Burt, JP, MP, lors d'un forum exécutif qui se tiendra à Londres ce mois-ci, pour mettre en lumière les relations économiques historiques et fructueuses qui existent entre les Bermudes, les États-Unis et le Royaume-Uni.

La conversation de premier plan entre l'ambassadeur Robert Johnson, Sir Nicholas Soames et le Premier ministre portera sur les implications des tendances mondiales, explorera certains des plus grands défis, comme le Brexit ou la réforme fiscale aux États-Unis, et mettra en lumière de nouvelles opportunités de renforcer les liens économiques. La discussion sera animée par Fiona Luck, administratrice non exécutive du conseil de franchise du Lloyd's of London, dont l'expérience de plus de 30 années dans le secteur de l'assurance et de la réassurance apportera des informations précieuses sur le bastion économique traditionnel des Bermudes, lequel contribue de manière significative à l'économie mondiale.

Le Bermuda Executive Forum London, qui est organisé par l'Agence pour le développement des affaires (Business Development Agency, BDA) des Bermudes, se déroulera le mardi 26 novembre autour du thème « Faire face aux perturbations pour assurer un changement positif ». Il réunira des représentants gouvernementaux, des régulateurs et des chefs de file sectoriels pour une journée complète de débats et d'allocations liminaires portant sur divers secteurs, dont l'assurance et la réassurance, la gestion des actifs, les Family Offices, les services financiers et la technologie. Une réception de réseautage clôturera la soirée.

« Nous sommes impatients d'accueillir l'ambassadeur Robert Johnson et Sir Nicholas Soames à notre forum de Londres. Leur participation, aux côtés de notre Premier ministre, assurera un début de journée dynamique et informatif », a déclaré Roland Andy Burrows, PDG de la BDA. « Les États-Unis et le Royaume-Uni sont des partenaires très appréciés des Bermudes et nous entretenons depuis longtemps des relations solides et mutuellement bénéfiques, qui continuent de prospérer dans de nombreux domaines. Nous sommes des centres financiers novateurs et leaders sur la scène internationale, et il existe clairement un cadre commun de collaboration à partir duquel nous pouvons travailler ensemble pour développer des entreprises et des investissements dans l'intérêt de tous. »

L'ambassadeur Robert Johnson a été nommé par le président Trump le 22 juin 2017. Il a effectué sa première visite officielle aux Bermudes en juillet dernier, où il a parlé de la solidité et de la nature à long terme des relations entre les Bermudes et les États-Unis et exprimé son admiration pour les capacités uniques de l'île et son expertise de classe mondiale.

Homme d'affaires et philanthrope de renom, l'ambassadeur Robert Johnson a été pendant plus de 30 ans président du conseil et chef de la direction de The Johnson Company, une société privée de gestion d'actifs créée en 1978, ainsi que président du conseil d'administration et chef de la direction de l'équipe de football américain des Jets de New York et de la New York Jets Foundation. Il est le président fondateur de la Lupus Research Alliance et a travaillé pendant de nombreuses années avec la Juvenile Diabetes Research Foundation.

Ancien haut dignitaire du Parti conservateur et petit-fils du grand leader de guerre, Sir Winston Churchill, Sir Nicholas Soames était jusqu'à récemment député du Mid Sussex. Avant cela, il a été ministre d'État britannique aux forces armées de 1994 à 1997. Ayant précédemment travaillé comme courtier en valeurs mobilières et membre du personnel d'un sénateur américain à Washington D.C., il possède des connaissances pointues sur l'Europe, la défense, les affaires internationales, l'aviation, le commerce et l'industrie. Il travaille également depuis longtemps dans les activités de l'assurance et de la réassurance en tant que conseiller principal de Marsh, leader mondial du courtage et de la gestion des risques. En mars de cette année, Sir Nicholas Soames a rencontré le Premier ministre Edward David Burt dans le cadre d'un voyage de plus grande envergure du gouvernement des Bermudes au Royaume-Uni et à Bruxelles.

M. Burrows a ajouté : « Dans un contexte de perturbations économiques et numériques à l'échelle mondiale, notre événement offre une plateforme pour un dialogue ouvert sur la meilleure façon d'accueillir le changement et de promouvoir des transformations positives et une croissance future. C'est l'occasion idéale de nous entretenir directement avec des partenaires du marché britannique, de partager des connaissances et de nouer de nouvelles relations avec des entreprises et des investisseurs potentiels qui pourraient bénéficier de la connectivité mondiale des Bermudes, ainsi que leur qualité, leur stabilité et la facilité d'y faire des affaires. »

Le forum de la BDA s'appuie sur un événement de deux jours organisé à Londres l'an dernier par le premier ministre Edward David Burt, auquel ont participé plus de 50 experts et intervenants. L'événement, qui avait attiré près de 200 délégués représentant un large éventail de secteurs, avait réuni le britannique Chris Holmes, Lord of Richmond MBE, et le directeur général bermudien de l'American International Group (AIG), Brian Duperreault.

