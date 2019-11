La SNCF choisit TRX R6 de Klas Telecom pour le réseau ferroviaire national français





Klas Telecom a annoncé aujourd'hui avoir conclu, en collaboration avec son partenaire français Seolane Innovation, un accord avec la SNCF, l'exploitant ferroviaire national français, en vue de lui fournir la plateforme de transport connecté TRX R6 destinée à être mise en place à bord de ses trains. Cet accord est le fruit d'une adjudication publique extrêmement compétitive au cours de laquelle la SNCF a cherché à acquérir une solution de connectivité embarquée afin de proposer des services opérationnels optimisés et axés sur les passagers.

Julien Baratier, chargé de projet de la SNCF, a indiqué : « À travers cette procédure d'appel d'offres, nous avons cherché à développer notre solution technique embarquée pour répondre aux exigences de nos clients en matière de connectivité et de services à bord des trains. Bien qu'il s'agisse de nouveaux partenaires pour nous, Klas Telecom et Seolane ont démontré leur engagement technique en proposant une solution modulable, flexible et performante. Nous sommes heureux de la collaboration que nous menons actuellement et dont l'objectif est de procéder au premier déploiement du système sur des trains régionaux pour appuyer un service de vidéosurveillance. »

Wilfrid Rouger, PDG de Seolane Innovation, a déclaré : « Nous avons décidé de former un partenariat avec Klas Telecom après une analyse comparative détaillée et une étude technique approfondie de l'utilisation de TRX R6 comme plateforme principale de communication LTE sol-train. Associée à Klas Telecom, Seolane Innovation a été capable de proposer la meilleure des solutions, celle qui correspond en tous points aux besoins de la SNCF. »

Brendan Fleming, directeur du développement commercial chez Klas Telecom, a affirmé : « Dès les premières observations de l'adjudication publique, il est apparu clairement que la SNCF était à la recherche d'une solution de pointe et techniquement performante caractérisée par un degré élevé de modularité et de flexibilité à l'heure où les communications cellulaires évoluent vers la connectivité 5G, et ce, à un tarif concurrentiel. Associée à Seolane Innovation, Klas Telecom est ravie d'avoir été désignée fournisseur de choix par la SNCF. »

Et Frank Murray, directeur de la technologie chez Klas Telecom, d'ajouter : « Dès le départ, l'objectif de TRX R6 était d'offrir une architecture ouverte et flexible aux exploitants ferroviaires, ce qui leur permet d'ajouter de nouvelles technologies et de nouvelles applications à leurs systèmes embarqués tout au long du cycle de vie du programme. Fort d'une puissance de traitement de première classe alliée au système d'exploitation Keel, le système TRX R6 soutient le fonctionnement de toute une série d'applications, dont l'information des passagers (PIS), la vidéosurveillance et la connexion wifi destinée aux passagers, à l'aide d'une unique plateforme facile à utiliser et à gérer. »

Pour de plus amples informations relatives à TRX R6 et à d'autres produits, rendez-vous sur www.klastelecom.com.

À propos de Klas Telecom

Klas Telecom est une entreprise de design et d'ingénierie pouvant se targuer de plus de 25 ans d'expérience dans le développement de solutions de communication innovantes pour la périphérie du réseau. Klas Telecom offre une connectivité pouvant atteindre des environnements difficiles et distants où une taille, un poids, une puissance et une robustesse de faible ampleur sont nécessaires. La société est spécialisée dans l'intégration des capacités réseau d'entreprise de leaders mondiaux de l'IT avec des plateformes matérielles et logicielles internes conçues pour répondre aux besoins du marché et aux exigences environnementales les plus strictes. Klas Telecom tire profit des technologies de toute dernière génération pour rester à l'avant-garde du secteur des communications déployables. Klas Telecom évolue sur les marchés de la sécurité publique, des transports, mais aussi sur les marchés gouvernementaux et de la défense aux États-Unis et à l'international. Le personnel employé par la société est réparti dans quatre bureaux situés à Washington DC, Herndon en Virginie, Tampa en Floride et Dublin en Irlande.

