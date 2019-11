Glencore et les gouvernements doivent rendre justice aux travailleurs et aux communautés du Nouveau-Brunswick





La fermeture permanente de la Fonderie Brunswick est un coup dévastateur pour des centaines de familles et toute la région, affirme le Syndicat des Métallos.

BELLEDUNE, NB, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Le géant des ressources Glencore, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral doivent faire tout en leur pouvoir pour aider les familles et les communautés touchées par la fermeture imminente de la Fonderie Brunswick à Belledune, au Nouveau-Brunswick, selon le Syndicat des Métallos.

« C'est un coup dévastateur pour des centaines de familles et leurs communautés dans cette région », affirme Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour le Canada atlantique et l'Ontario, à propos de la décision de Glencore de fermer la Fonderie Brunswick dans les prochaines semaines.

« Glencore confirme que leur décision est finale, déclarant que la fonderie n'est plus rentable en raison des facteurs économiques mondiaux », a déclaré M. Warren à la suite de discussions avec les représentants de l'entreprise.

« Glencore a explicitement indiqué que la fermeture n'était pas liée à des problèmes avec la main-d'oeuvre, y compris les membres de la section locale 7085 des Métallos qui sont en conflit de travail depuis le 24 avril dernier », a déclaré M. Warren.

« La compagnie s'est engagée à " être plus que raisonnable " avec le syndicat pour soutenir les travailleurs touchés par la fermeture », a-t-il ajouté.

Plus de 400 travailleurs de la Fonderie Brunswick seront touchés, y compris les 280 membres de la section locale 7085 des Métallos.

« Les Métallos feront pression sur les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que sur Glencore, afin qu'ils fassent tout en leur pouvoir pour aider ces travailleurs, leurs familles et leurs communautés », a indiqué M. Warren.

Parmi les enjeux qui devront être abordés par la compagnie et les gouvernements figurent les indemnités de départ, la protection des régimes de retraite et avantages sociaux, le régime d'assurance emploi, la formation et l'aide à l'emploi et le support aux communautés locales, a-t-il ajouté.

