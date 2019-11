Nomination du Conseil des ministres : Stéphan La Roche à la barre du Musée de la civilisation pour 5 années additionnelles





QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration du Musée de la civilisation, M. Michel Dallaire, est heureux d'annoncer que le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé, ce mercredi 13 novembre, au renouvellement du mandat de Stéphan La Roche à titre de président-directeur général du Musée de la civilisation pour une période de 5 ans. Cette nomination fait suite à la recommandation unanime qu'a formulée le conseil d'administration du Musée à la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mme Nathalie Roy.

Les membres du conseil d'administration ont mentionné l'excellence du travail de Stéphan La Roche au cours des dernières années, en soulignant la qualité de sa gestion axée sur la performance, son leadership, son agilité dans la prise de décision et son sens de l'État, les résultats obtenus ayant largement dépassé les attentes qui lui avaient été signifiées.

Sous sa gouverne, le Musée de la civilisation a notamment battu des records historiques de fréquentation, a assaini sa situation financière et s'est positionné en leader numérique du milieu muséal québécois, notamment grâce à des initiatives telles que son laboratoire d'innovation et de création numériques, le MLab Creaform, la mise en ligne de l'entièreté de ses collections et la création de sa propre application mobile. En outre, de nombreux prix ont été décernés au Musée au cours des derniers mois, témoins de la notoriété, de la crédibilité et du dynamisme de l'institution sous la direction de Stéphan La Roche.

« Nous sommes confiants que la personnalité, l'expertise et les compétences de M. La Roche en font la personne idéale pour relever les défis des prochaines années, et mener notre société d'État vers de nouveaux succès sous l'impulsion de notre nouvelle planification stratégique. »

-Michel Dallaire, président du conseil d'administration

« Je remercie vivement le gouvernement du Québec et les membres de notre conseil pour leur confiance renouvelée. C'est avec fierté et enthousiasme que j'aborde ce second mandat à la tête de cette institution extraordinaire qu'est le Musée de la civilisation. Notre Musée remporte de vifs succès et j'ai à coeur de mener à bien, avec l'appui de notre formidable équipe, les nombreux projets qui sont actuellement en développement au sein de notre institution, dont celui de la transformation du Musée de l'Amérique francophone, qui est des plus stimulants. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général



À propos du Musée de la civilisation

Le 19 décembre 1984, le Musée de la civilisation est constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux, laquelle établit les grandes fonctions de cette société d'État.

Il fait partie des réseaux québécois et canadien, ainsi que du circuit international des grands musées. Ses visiteurs sont appelés à découvrir l'histoire et l'expression de la culture du Québec et celles de sociétés différentes ou de civilisations anciennes. Tenir ouvertes des fenêtres sur le monde est l'un des objectifs prioritaires de l'institution. Le faire grâce au dialogue entre les cultures, tout en privilégiant l'expérience québécoise, tel est aussi un but de première importance que s'est donné le Musée de la civilisation.

