Lightspeed annonce sa participation à des conférences pour investisseurs

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), l'une des principales plateformes omnicanales pour les points de vente, annonce aujourd'hui qu'elle participera à chacune des conférences pour investisseurs suivantes au courant des mois de novembre et décembre:

Conférence annuelle sur les technologies présentée par Valeurs mobilières TD

Date: jeudi, le 14 novembre 2019,

Here: 9h00 heure de l'est

Ville: Toronto, ON

BMO Boston Growth Conference

Date: mardi, le 3 décembre 2019

Ville: Boston, MA

Raymond James Technology Investors Conference

Date: mercredi, le 11 décembre 2019

Heure: 9h35 heure de l'est

Ville: New York, NY

À propos de Lightspeed

Présente dans plus d'une centaine de pays, Lightspeed (TSX: LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise. Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 900 employés, Lightspeed possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

