Plott en deuxième position au classement Red Dot Design de 2019

Plott, les créateurs de la plateforme primée LetsPlott Platform, qui simplifie les projets d'amélioration de l'habitat grâce aux solutions XR (Extended Reality), ont décroché la 2e place du " Red Dot Design Ranking: Design Concept ", une reconnaissance du succès cumulé de l'entreprise avec ses principes de conception révolutionnaires et avant-gardistes. Au cours des cinq dernières années, Plott a conçu des produits révolutionnaires au design interactif destinés à être utilisés dans des espaces résidentiels, commerciaux et industriels, compilant suffisamment de réalisations pour être honorés par le " Red Dot Design Ranking for Design Concepts ".

" Créer quelque chose que le monde n'aurait pas pu créer auparavant est une tâche difficile, mais c'est le défi que nous nous sommes fixé. Tout au long de ce parcours, notre engagement envers le développement d'outils au design innovateur et intuitif, qui résout un problème réel et dont les consommateurs peuvent bénéficier, a toujours prévalu chez Plott, " a déclaré David Xing, président et fondateur de Plott. " C'est quelque chose qui nous passionne, l'équipe de Plott et moi-même, et le fait que nos innovations soient célébrées par une organisation aussi remarquable réaffirme que nous pensons continuellement au-delà du domaine du design traditionnel. "

La distinction " Red Dot " s'est imposée au niveau international comme l'un des labels de qualité les plus recherchés pour un design avant-gardiste. Selon l'organisation Red Dot, un tel honneur est le reflet de la réelle capacité d'innovation d'une entreprise en matière de design durable. Plott a été reconnue devant des entreprises de renommée mondiale et a grimpé de trois places par rapport au cinquième rang du classement de 2018 en matière de design.

Pour de plus amples renseignements sur la technologie et les produits primés de Plott, visitez le site www.letsplott.com.

À propos de Plott

Plott crée des solutions simples mais puissantes pour les projets de bricolage à l'aide de sa plateforme XR (Extended Reality), connue sous le nom de "LetsPlott", qui permet aux utilisateurs de simplement mesurer et concevoir dans l'application LetsPlott. Après la conception de l'espace parfait, le matériel de Plott, Cubit, est guidé par une disposition virtuelle qui fournit des indications pratiques et détaillées vers des points du monde réel, transformant les idées du virtuel en réalité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

