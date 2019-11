Avis de convocation - Négociation du secteur public - Le SFPQ dépose ses demandes syndicales





QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) convie les représentants des médias, ce vendredi 15 novembre devant l'édifice du Secrétariat du Conseil du trésor à Québec. Le plus grand syndicat représentant des travailleurs de la fonction publique, le SFPQ, procédera au dépôt de ses demandes syndicales visant les travailleuses et les travailleurs de la fonction publique dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives. Des centaines de travailleuses et travailleurs de la fonction publique illustreront, de manière éloquente, la pénurie de main-d'oeuvre dans la fonction publique et manifesteront en guise d'appui à leurs comités de négociation.

Point de presse et manifestation du SFPQ



Date : Vendredi 15 novembre 2019



Lieu : Secrétariat du Conseil du trésor, 875, Grande Allée



Heure : 12 h 15

