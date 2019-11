Résultats du troisième trimestre de 2019 - Le Mouvement Desjardins enregistre des excédents de 570 M$ pour le troisième trimestre





Le retour aux membres et à la collectivité s'élève à 106 M$

LÉVIS, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2019, le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 570 M$, soit le même montant que celui du trimestre correspondant de 2018. Ces résultats s'expliquent par la bonne performance des activités du réseau des caisses, contrebalancée par l'expérience moins favorable de certains produits d'assurance de personnes et par les marges d'intérêt inférieures à 2018 pour les activités de ce secteur. En ce qui concerne le secteur Assurance de dommages, l'évolution légèrement favorable de la sinistralité, qui demeure toutefois élevée, a contrebalancé en partie la diminution des revenus de placement.

Le retour aux membres et à la collectivité atteint 106 M$, y compris une provision pour ristournes de 80 M$, 17 M$ en commandites, dons et bourses d'études et 9 M$ en Avantages membre Desjardins. À cela s'ajoute le montant des engagements de 4 M$ liés au Fonds de 100 M$ voué au développement des régions.

« Les résultats de ce troisième trimestre sont satisfaisants en raison notamment de la bonne performance des activités des secteurs particuliers et entreprises et plus particulièrement du réseau des caisses. D'ailleurs, notre membership est toujours à la hausse ainsi que nos parts de marché dans plusieurs secteurs d'activité dont celui du marché hypothécaire résidentiel québécois. Ces résultats témoignent de la solidité financière du Mouvement Desjardins et de sa capacité à faire face à des situations imprévues », a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

Outre l'engagement soutenu des caisses dans leur milieu, voici d'autres réalisations qui sont la manifestation concrète de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

La Fondation Desjardins s'engage auprès de la Fondation Jeunes en Tête et de l'organisme Kids Now, avec une contribution de 245 000 $, pour favoriser la santé mentale et le bien-être des jeunes, facteurs déterminants dans leur réussite éducative.

Contribution de 625 000 $ à la Fondation Yvon Deschamps, avec laquelle Desjardins collabore depuis 40 ans, pour le nouveau pavillon de la Palestre nationale de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud de Montréal.

Réalisation d'un sondage pancanadien en collaboration avec Ad hoc sur la distraction au volant. Ce dernier révèle que le public a besoin d'être davantage sensibilisé à la distraction au volant pour que ce problème devienne aussi socialement inacceptable que l'alcool au volant.

Desjardins octroie plus de 2,1 M$ en appui à dix projets structurants de la Capitale-Nationale, dont le projet du Théâtre jeunesse Les Gros Becs, pour la construction de la seule scène jeune public consacrée aux jeunes de la petite enfance à l'adolescence.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients. Voici quelques projets novateurs et reconnaissances de l'expertise de Desjardins.

Lancement de la quatrième édition du Coopérathon, une initiative qui vise à propulser des projets entrepreneuriaux à fort impact social en réunissant des centaines d'acteurs de changement. La compétition a débuté le 2 octobre au Stade olympique de Montréal.

Inauguration au Complexe Desjardins de la première superstation de recharge rapide en milieu urbain au Québec en collaboration avec Hydro-Québec et Le Circuit électrique.

Desjardins est la première institution financière canadienne signataire des Principles for Responsible Banking. Ce nouvel engagement s'inscrit dans la continuité de notre adhésion, il y a dix ans, aux Principles for Responsible Investment (PRI) et, plus récemment, aux Principles for Sustainable Insurance (PSI).

Le programme GoodSpark de Desjardins, qui vise à soutenir des entrepreneurs sociaux, figure dans la nouvelle saison de Dragons' Den depuis le 26 septembre.

Faits saillants financiers du troisième trimestre

Excédents de 570 M$, soit le même montant que celui de 2018.

Revenus d'exploitation (1) de 4 394 M$ (T3 2018 : 4 243 M$), en hausse de 151 M$ ou de 3,6 %.

Provision pour ristourne aux membres de 80 M$ (T3 2018 : 72 M$), en hausse de 8 M$, ou de 11,1 %.

Encours des prêts hypothécaires résidentiels de 124,9 G$ (T4 2018 : 120,1 G$), en hausse de 4,8 G$ depuis le 31 décembre 2018.

Ratio de fonds propres total de 18,1 % au 30 septembre 2019 (17,6 % au 31 décembre 2018).

Actif total de 312,7 G$ au 30 septembre 2019 (295,5 G$ au 31 décembre 2018).

Émission de billets à moyen terme sur le marché canadien d'un montant total de 430 M$.

Émission d'obligations sécurisées sur le marché américain d'un montant total de 1,0 G$ US.

Émission, en date du 4 octobre 2019, de billets à moyen terme sur le marché canadien d'un montant total de 1,0 G$, première émission sujette au régime de recapitalisation interne.

Le revenu net d'intérêts s'élève à 1 372 M$, en hausse de 86 M$, ou de 6,7 %, par rapport à la même période en 2018. Cette augmentation s'explique par la croissance de l'encours moyen de l'ensemble du portefeuille de prêts et acceptations qui se poursuit.

Les primes nettes s'établissent à 2 326 M$, une hausse de 63 M$, ou de 2,8 %, par rapport au troisième trimestre de 2018. L'augmentation s'explique essentiellement par la croissance des activités et de la prime moyenne en assurance de dommages, compensée par la diminution des primes provenant de l'assurance de personnes.

Les autres revenus d'exploitation(1) atteignent 696 M$, en hausse de 2 M$, ou de 0,3 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2018. Cette hausse provient essentiellement de la croissance des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement, compensée par la constatation d'une compensation ponctuelle payable par un partenaire au troisième trimestre de 2018 découlant de la cessation d'un partenariat de marque privée.

La dotation à la provision pour pertes de crédit est en hausse de 54 M$ par rapport à la même période en 2018 et totalise 154 M$. Cette augmentation de la provision pour pertes de crédit est essentiellement attribuable à la migration des expositions vers des cotes de risque plus élevées dans le portefeuille de prêts aux particuliers pour les cartes de crédit. Quant au ratio des prêts dépréciés bruts, exprimé en pourcentage du portefeuille total de prêts et acceptations bruts, il s'établit à 0,60 % comparativement à 0,50 % au 30 septembre 2018, en hausse par rapport à celui enregistré en 2018. Le Mouvement Desjardins a continué en 2019 de présenter un portefeuille de prêts de qualité.

Les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 1 849 M$, en diminution de 10 M$, ou de 0,5 %, par rapport à ceux de la période correspondante en 2018. Cette baisse s'explique essentiellement par la diminution des frais résultant de la cessation des activités de la Banque Zag et des engagements moindres pris au cours du trimestre en lien avec le Fonds de 100 M$. Cette baisse est atténuée par l'augmentation des salaires liée à l'indexation et à la croissance des activités, la hausse de la provision liée au programme de rémunération différée des agents de Desjardins en raison de la baisse des taux d'intérêt ainsi que la progression des activités de paiement, dont les frais liés au programme de récompenses, et la croissance des activités de financement.

Un actif de 312,7 G$, en hausse de 17,3 G$

Au 30 septembre 2019, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 312,7 G$, en hausse de 17,3 G$, ou de 5,8 %, depuis le 31 décembre 2018. Cette progression s'explique en partie par l'augmentation de 9,3 G$ des prêts et acceptations. De plus, l'augmentation de l'actif net des fonds distincts ainsi que les valeurs mobilières, y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente, explique aussi cette croissance.

Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 17,9 % et de 18,1 % au 30 septembre 2019, alors qu'ils étaient de 17,3 % et de 17,6 % au 31 décembre 2018.

Résultats des neuf premiers mois de 2019

Au terme des neuf premiers mois de l'année, les excédents avant ristournes aux membres s'élèvent à 1 663 M$, en baisse de 85 M$, ou de 4,9 %, par rapport à ceux de la même période en 2018. Les excédents rajustés(1) de l'élément particulier lors de la création de Patrimoine Aviso, soit le gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC constaté en 2018, sont quant à eux en hausse de 44 M$, ou de 2,7 %. Cette augmentation s'explique par la poursuite de la croissance des activités du réseau des caisses atténuée par des gains sur disposition de placements inférieurs à 2018 pour les secteurs d'assurance. La hausse des excédents est aussi atténuée par des marges d'intérêt moindres ainsi qu'une expérience globalement moins favorable pour les activités d'assurance de personnes. Rappelons également qu'un profit lié à la restructuration d'Interac Corp. avait été constaté au premier trimestre de 2018. À l'égard de la fuite de renseignements personnels, les charges et provisions liées à la mise en place des protections pour nos membres, soit le service de surveillance du crédit et la Protection membres Desjardins, ont été comptabilisées au deuxième trimestre de 2019 et totalisent 70 M$.

Résultats sectoriels du troisième trimestre de 2019

Particuliers et Entreprises

Les excédents avant ristournes aux membres attribuables au secteur Particuliers et Entreprises sont de 413 M$ au troisième trimestre de 2019, en hausse de 44 M$, ou de 11,9 %, par rapport à la même période en 2018. La bonne performance du réseau des caisses, liée notamment à la croissance du revenu net d'intérêts, ainsi que la baisse des frais résultant de la cessation des activités de la Banque Zag expliquent en grande partie cette augmentation, contrebalancée par la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la baisse des revenus de négociation due à la volatilité des marchés financiers en 2019.

Pour les neuf premiers mois de 2019, les excédents sont de 1 209 M$, en hausse de 266 M$, ou de 28,2 %, par rapport à la même période en 2018. La bonne performance du réseau des caisses, liée notamment à la croissance du revenu net d'intérêts, la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit ainsi que la croissance des activités de paiement et de financement expliquent en grande partie cette augmentation, contrebalancée par le profit lié à la restructuration d'Interac Corp. constaté au premier trimestre de 2018 ainsi que par la baisse des revenus de négociation due à la volatilité des marchés financiers de 2019.

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

Au terme du trimestre, les excédents nets générés par le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont de 108 M$, en baisse de 66 M$, ou de 37,9 %, par rapport à la même période en 2018. Cette diminution est principalement attribuable à l'expérience moins favorable de certains produits d'assurance de personnes et aux marges d'intérêt inférieures comparativement au trimestre de 2018.

Pour les neuf premiers mois de 2019, les excédents nets sont de 430 M$, en baisse de 281 M$, et les excédents nets rajustés(1) sont en baisse de 152 M$, ou de 26,1 %, par rapport à la même période en 2018. En plus des raisons évoquées pour expliquer les résultats du troisième trimestre, cette diminution est principalement attribuable aux gains sur disposition de titres et de placements immobiliers inférieurs à 2018.

Assurance de dommages

Le secteur Assurance de dommages enregistre, au troisième trimestre, des excédents nets de 34 M$, en baisse de 36 M$ par rapport au troisième trimestre de 2018. Cette baisse est attribuable à la diminution des revenus de placement, contrebalancée par un ratio de sinistres moins élevé au cours de ce trimestre, notamment en raison de la survenance d'une catastrophe au trimestre comparatif.

Pour les neuf premiers mois de 2019, les excédents sont de 76 M$, en baisse de 72 M$ par rapport aux neuf premiers mois de 2018. Cette diminution est attribuable à des gains nets sur disposition de fonds et d'actions liées, en partie, aux rééquilibrages de certains portefeuilles qui ont généré moins de gains que ceux réalisés durant la période comparative, contrebalancée par le ratio des sinistres moins élevé, notamment en raison de l'incidence moins importante des catastrophes et événements majeurs.

Fuite de renseignements personnels

Le 20 juin 2019, le Mouvement Desjardins a annoncé que certains renseignements personnels de 2,9 millions de membres ont été communiqués à des personnes à l'extérieur de l'organisation. Cette situation est le fruit d'un employé malveillant qui est aujourd'hui congédié. Le Mouvement n'a pas été victime d'une cyberattaque et ses systèmes informatiques n'ont aucunement été touchés. En marge de cette situation, des mesures additionnelles ont été mises en place afin d'assurer la protection des renseignements personnels et financiers de l'ensemble des membres et clients.

Le Mouvement Desjardins a communiqué directement par lettre avec les membres touchés par la fuite de renseignements personnels le 20 juin dernier. Il leur a offert à ses frais un service de surveillance du crédit et d'assurance contre le vol d'identité auprès d'Equifax pour une période de cinq ans.

Également, le 15 juillet 2019, le Mouvement a annoncé à l'ensemble de ses membres, et non seulement ceux touchés par la fuite de renseignements personnels, qu'ils bénéficient désormais de la Protection membres Desjardins en matière de vol d'identité, et ce, sans avoir à s'y inscrire. La Protection membres Desjardins est non seulement offerte aux membres particuliers, mais également aux membres entreprises. Cette protection inclut les éléments suivants :

Protection des actifs et des transactions : Les actifs détenus et les transactions effectuées au Mouvement par les membres Desjardins sont protégés. Dans l'éventualité où des transactions non autorisées seraient réalisées dans leurs comptes, les membres seront remboursés.

Accompagnement pour l'assistance restauration en cas de vol d'identité : En cas de vol d'identité, Desjardins assure une prise en charge personnalisée. Il accompagnera ses membres à chacune des étapes pour restaurer leur identité.

Remboursement de 50 000 $ : Dans le cadre de la restauration d'identité, les membres Desjardins auront droit à un remboursement pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour des frais engagés tels que les frais de notaire et d'avocat, et autres dépenses.

Subséquemment, le 1er novembre 2019, le Mouvement Desjardins a annoncé avoir été informé par la Sûreté du Québec que l'enquête en cours tend maintenant à démontrer que ce sont les données de l'ensemble des membres particuliers de Desjardins qui sont touchées par la fuite de renseignements personnels.

Le 4 novembre, le Mouvement a informé les membres qui n'avaient pas reçu de lettre à la suite de l'annonce du 20 juin, par l'entremise de la boîte de messages AccèsD. Les membres utilisant AccèsD recevront un code d'activation du service de surveillance du crédit d'Equifax pour s'y inscrire, sans frais et pendant une période de 5 ans. Quant aux membres n'utilisant pas AccèsD, le Mouvement s'active actuellement à trouver la solution la plus appropriée pour eux.

Les charges, pour les coûts engagés et la constitution d'une provision, liées à la mise en place de ces protections pour nos membres totalisent 70 M$ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019. L'annonce du 1er novembre 2019 n'affecte pas de façon significative ces charges. Le Mouvement Desjardins pourrait réévaluer cette provision périodiquement selon la situation.

À la suite des annonces du 20 juin et du 1er novembre 2019, les cotes de crédit attribuées par les agences de notation Standard & Poor's, DBRS, Moody's et Fitch aux titres de premier rang du Mouvement Desjardins sont demeurées inchangées.

En date du 30 septembre 2019, plus de 1 million des membres concernés par la situation s'étaient inscrits au service d'Equifax et le Mouvement Desjardins n'avait pas constaté de variation significative de la fraude, que ce soit avant ou après l'annonce du 20 juin dernier.

Changements liés aux activités de paiement et de financement chez nos commerçants

Le 31 octobre 2019, le Mouvement Desjardins, par l'entremise de la Fédération, a annoncé la signature d'une entente de partenariat à long terme avec Global Payments. Cette entreprise exerce ses activités dans le secteur du paiement électronique. Ce partenariat prévoit notamment l'acquisition par Global Payments de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico, pour une considération totale de 400 M$. La clôture de la transaction est prévue au plus tard en avril 2020, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture d'usage. Le Mouvement Desjardins a également annoncé qu'il mettra fin progressivement aux activités liées au financement Accord D chez le commerçant à compter du 1er mai 2020.

___________________________________ 1 Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».

Principales données financières











BILAN ET INDICATEURS











(en millions de dollars et en pourcentage) Au 30 septembre 2019(1) Au 31 décembre 2018 Bilan









Actif 312 731 $ 295 465 $

Prêts hypothécaires résidentiels 124 902 $ 120 113 $

Prêts à la consommation, sur cartes de crédit et autres prêts aux particuliers 26 851 $ 26 210 $

Prêts aux entreprises et aux gouvernements(2) 48 915 $ 45 066 $

Prêts bruts totaux(2) 200 668 $ 191 389 $

Capitaux propres 26 988 $ 25 649 $ Indicateurs









Biens sous administration 428 622 $ 373 558 $

Biens sous gestion(3) 66 327 $ 57 448 $

Ratio des fonds propres de la catégorie 1A 17,9 % 17,3 %

Ratio des fonds propres de la catégorie 1 17,9 % 17,3 %

Ratio du total des fonds propres 18,1 % 17,6 %

Ratio de levier 8,6 % 8,3 %

Ratio de liquidité à court terme(4) 125,6 % 122,1 %

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts(5) 0,60 % 0,54 %

(1) Les informations présentées au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires. (2) Incluent les acceptations. (3) Les biens sous gestion peuvent être également administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration. (4) Le résultat du ratio est présenté en fonction de la moyenne des données quotidiennes au cours du trimestre. (5) Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».

RÉSULTATS COMBINÉS













Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les périodes de neuf mois terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) 30 septembre 2019(1) 30 juin 2019(1) 30 septembre 2018 30 septembre 2019(1) 30 septembre 2018 Revenus d'exploitation(2) 4 394 $ 4 227 $ 4 243 $ 12 933 $ 12 431 $ Excédents avant ristournes aux membres 570 $ 692 $ 570 $ 1 663 $ 1 748 $ Excédents rajustés avant ristournes aux membres(2) 570 $ 692 $ 570 $ 1 663 $ 1 619 $ Rendement des capitaux propres(2) 8,5 % 10,6 % 8,8 % 8,6 % 9,4 % Rendement des capitaux propres rajusté(2) 8,6 % 10,6 % 8,9 % 8,6 % 8,7 % Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(2) 0,31 % (0,02) % 0,21 % 0,17 % 0,22 %

(1) Les informations présentées pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019 et de trois mois terminée le 30 juin 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires. (2) Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».

APPORT AUX EXCÉDENTS COMBINÉS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ













Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les périodes de neuf mois terminées le (en millions de dollars) 30 septembre 2019(1) 30 juin 2019(1) 30 septembre 2018 30 septembre 2019(1) 30 septembre 2018 Particuliers et Entreprises 413 $ 461 $ 369 $ 1 209 $ 943 $ Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 108

183

174

430

711

Assurance de dommages 34

123

70

76

148

Autres 15

(75)

(43)

(52)

(54)

Mouvement Desjardins 570 $ 692 $ 570 $ 1 663 $ 1 748 $

(1) Les informations présentées pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019 et de trois mois terminée le 30 juin 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires.

COTES DE CRÉDIT DES TITRES ÉMIS ET EN CIRCULATION

















STANDARD &







DBRS POOR'S MOODY'S FITCH Fédération des caisses Desjardins du Québec









Court terme R-1 (élevé) A-1 P-1 F1+

Moyen et long termes de premier rang existante(1) AA A+ Aa2 AA-

Moyen et long termes de premier rang(2) AA (faible) A- A2 AA- Capital Desjardins inc.









Moyen et long termes de premier rang A (élevé) A A2 A+

(1) Comprend la dette à moyen et long termes de premier rang émise avant le 31 mars 2019 ainsi que celle émise à partir de cette date et qui est exclue du régime de recapitalisation applicable au Mouvement Desjardins. (2) Comprend la dette à moyen et long termes de premier rang émise à partir du 31 mars 2019, laquelle peut être convertie aux termes du régime de recapitalisation interne applicable au Mouvement Desjardins.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion intermédiaire du Mouvement Desjardins, disponible sur le site Web de SEDAR, sous le profil de Capital Desjardins inc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2018 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans ce document provient principalement des états financiers trimestriels de 2019. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les états financiers combinés intermédiaires du Mouvement sont établis selon l'International Accounting Standard (IAS) 34, Information financière intermédiaire. L'ensemble des méthodes comptables a été appliqué de la manière décrite à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés annuels, à l'exception des modifications décrites à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires qui résultent de l'adoption de l'IFRS 16, Contrats de location, au 1er janvier 2019. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se reporter aux états financiers combinés annuels et intermédiaires. À moins d'indication contraire, tous les montants de ce document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés annuels et intermédiaires du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux IFRS et diverses mesures financières non conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier. Elles sont définies ci-après :

Excédents rajustés du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres

La notion d'excédents rajustés est utilisée afin d'exclure les éléments particuliers et ainsi de présenter la performance financière provenant des activités d'exploitation. Ces éléments particuliers se caractérisent comme étant non liés aux opérations, comme les acquisitions et dispositions.

Les excédents du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans l'entreprise associée Placements NordOuest & Éthiques SEC complétée le 1er avril 2018 lors de la création de Patrimoine Aviso.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents avant ristournes aux membres tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents rajustés tels que présentés dans le rapport de gestion.



Pour les périodes de trois mois

terminées le Pour les périodes de neuf mois

terminées le (en millions de dollars) 30 septembre 2019(1) 30 juin 2019(1) 30 septembre 2018 30 septembre 2019(1) 30 septembre 2018 Présentation des excédents avant ristournes aux membres selon les états financiers combinés 570 $ 692 $ 570 $ 1 663 $ 1 748 $ Élément particulier, net d'impôts





















Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC -

-

-

-

(129)

Présentation des excédents rajustés avant ristournes aux membres 570 $ 692 $ 570 $ 1 663 $ 1 619 $

(1) Les informations présentées pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019 et de trois mois terminée le 30 juin 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires.

Excédents nets rajustés du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

Les excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans l'entreprise associée Placements NordOuest & Éthiques SEC complétée le 1er avril 2018 lors de la création de Patrimoine Aviso.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents nets rajustés tels que présentés dans le rapport de gestion.

(en millions de dollars) Pour les périodes de trois mois

terminées le Pour les périodes de neuf mois

terminées le

30 septembre 2019(1) 30 juin 2019(1) 30 septembre 2018 30 septembre 2019(1) 30 septembre 2018 Présentation des excédents nets du secteur





















Gestion de patrimoine et Assurance de personnes selon les états financiers combinés 108 $ 183 $ 174 $ 430 $ 711 $ Élément particulier, net d'impôts





















Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC -

-

-

-

(129)

Présentation des excédents nets rajustés du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 108 $ 183 $ 174 $ 430 $ 582 $

(1) Les informations présentées pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019 et de trois mois terminée le 30 juin 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres rajusté

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividende sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.





Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de neuf mois



terminées le terminées le (en millions de dollars) 30 septembre 2019(1) 30 juin 2019(1) 30 septembre 2018 30 septembre 2019(1) 30 septembre 2018 Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 372 $ 1 299 $ 1 286 $ 3 935 $ 3 610 $ Primes nettes 2 326

2 242

2 263

6 885

6 602

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 116

103

110

322

319



Commissions sur prêts et cartes de crédit 193

186

171

589

520



Services de courtage et de fonds de placement 223

223

216

660

694



Honoraires de gestion et de services de garde 146

141

147

427

421



Revenus nets de placement(2) 605

1 045

(253)

3 169

166



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (13)

10

76

(170)

265



Revenus de change 11

27

14

52

62



Autres 7

6

36

63

203

Revenu total 4 986 $ 5 282 $ 4 066 $ 15 932 $ 12 862 $























Présentation des revenus dans le rapport de gestion



















Revenu net d'intérêts 1 372 $ 1 299 $ 1 286 $ 3 935 $ 3 610 $ Primes nettes 2 326

2 242

2 263

6 885

6 602

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 116

103

110

322

319



Commissions sur prêts et cartes de crédit 193

186

171

589

520



Services de courtage et de fonds de placement 223

223

216

660

694



Honoraires de gestion et de services de garde 146

141

147

427

421



Revenus de change 11

27

14

52

62



Autres 7

6

36

63

203

Revenus d'exploitation 4 394

4 227

4 243

12 933

12 431

Revenus de placement





















Revenus nets de placement(2) 605

1 045

(253)

3 169

166



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (13)

10

76

(170)

265





592

1 055

(177)

2 999

431

Revenu total 4 986 $ 5 282 $ 4 066 $ 15 932 $ 12 862 $

(1) Les informations présentées pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019 et de trois mois terminée le 30 juin 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés intermédiaires. (2) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 11 « Revenu net d'intérêts et revenus (pertes) nets de placement » des états financiers combinés intermédiaires.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.

(en millions de dollars et en pourcentage) Pour les périodes de trois mois

terminées le Pour les périodes de neuf mois

terminées le

30 septembre 2019 30 juin 2019 30 septembre 2018 30 septembre 2019 30 septembre 2018 Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit 154 $ (11) $ 100 $ 252 $ 295 $ Prêts bruts moyens 198 913

195 032

186 591

195 444

182 670

Acceptations brutes moyennes 188

168

147

170

92

Prêts et acceptations bruts moyens 199 101 $ 195 200 $ 186 738 $ 195 614 $ 182 762 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) 0,31 % (0,02) % 0,21 % 0,17 % 0,22 %

(1) Correspond à un calcul annualisé qui prend en compte le nombre de jours dans la période concernée.

