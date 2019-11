Les clients de Tigre Géant continuent d'« économiser à vue d'oeil »





L'entreprise lance la période des Fêtes grâce à une campagne de marketing amusante et pertinente

OTTAWA, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Magasins Tigre Géant limitée, le plus important détaillant de rabais du Canada, est ravi d'annoncer le lancement de sa campagne de marketing de la période des Fêtes en continuité avec le thème populaire de l'automne invitant les nouveaux clients à « économiser à vue d'oeil ».

« Nous sommes en bonne voie de devenir le plus important détaillant de rabais du Canada, a expliqué Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies, Magasins Tigre Géant limitée. Économiser sur les articles dont votre famille a besoin devrait être amusant et sans stress, en particulier pendant la période des Fêtes. C'est l'expérience que Tigre Géant est en mesure d'offrir, même pour les consommateurs les plus exigeants. »

Vous pouvez voir la campagne de marketing intégrée sur tous les canaux. Les thèmes et les traitements utilisés dans les publicités sont repris dans tous les éléments créatifs, de la circulaire à l'affichage en magasin en passant par tous les médias numériques, et le point central de la campagne repose sur les messages publicitaires de 30 secondes. Ces nouvelles publicités présentent différents personnages de Noël plein d'esprit et auxquels on peut s'identifier qui profitent au maximum de la période des Fêtes grâce à Tigre Géant.

Par ailleurs, Tigre Géant fait quelque chose de nouveau et captivant, permettant à ses clients et abonnés de partager des fichiers GIF humoristiques en tant que mèmes de la période des Fêtes créés à partir des scènes coupées des publicités. « C'est un moyen amusant et économique de prolonger l'aspect créatif des publicités par l'entremise de mèmes ou fichiers GIF pouvant être partagés afin de permettre aux gens du public de mettre de l'avant leurs propres personnages de Noël uniques sur les médias sociaux. La période des Fêtes est le moment idéal pour célébrer l'enfant loufoque et enthousiaste qui sommeille en chacun de nous, a déclaré madame Steele. Nous nous réjouissons à la perspective de voir notre campagne mobiliser encore davantage nos clients actuels et futurs d'une façon novatrice qui les rapproche un peu plus de notre identité en tant que marque canadienne amusante et attentionnée. »

Afin d'encourager une participation accrue de l'auditoire, un concours interactif en ligne aura lieu du 13 novembre au 17 décembre 2019. Pour participer au concours, inscrivez-vous à l'adresse tigregeant.com pour courir la chance de gagner jusqu'à 2 500 $ en cartes-cadeaux de Tigre Géant.

Suivez Tigre Géant sur ses canaux de médias sociaux afin d'économiser à vue d'oeil pendant la période des Fêtes! #ÉconomisezÀVueDoeil

Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins au pays et emploie environ 9 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable, il contribue à rapprocher les communautés. #ForYouForLess #GTCommunityProud #GTCanadaProud

