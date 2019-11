Nouvelle exposition internationale au Musée de la civilisation : pour vous en mettre plein la vue avec Effets spéciaux





QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - En juin prochain, le Musée de la civilisation proposera une nouvelle exposition internationale qui en mettra plein la vue, Effets spéciaux, rendue possible grâce au soutien financier découlant de l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution de 500 000 $ provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

Les effets spéciaux évoquent très souvent les films d'action, de science-fiction ou même d'horreur. Pourtant, ceux-ci se retrouvent dans presque toutes les productions cinématographiques, bien souvent invisibles, usant de techniques de plus en plus raffinées. C'est tout un art qui se dévoile dans cette exposition qui jette la lumière sur ce qui, habituellement, souhaite passer le plus inaperçu possible.

Comment les effets spéciaux sont-ils pensés, intégrés au scénario et matérialisés? Quels sont les métiers et compétences impliqués? Autant de questions auxquelles Effets spéciaux répond en présentant toutes les étapes de conception et de réalisation d'un film, et ce, à travers des dizaines d'extraits de films soigneusement sélectionnés. L'exposition permettra de vivre, par différents procédés interactifs et immersifs, les grandes étapes de conception et de réalisation d'un film, de l'idéation à la production, en démystifiant tous les secrets des effets spéciaux. En s'emparant des outils professionnels pour se glisser dans la peau du superviseur des effets visuels, du graphiste ou du monteur son, les visiteurs se mettent en scène, tournent et créent des effets spéciaux, pouvant même réaliser leur propre bande-annonce!

Effets spéciaux sera une adaptation de l'exposition à succès, Effets spéciaux, crevez l'écran! réalisée par Universcience et présentée à Paris du 17 octobre 2017 au 26 août 2018, ayant attiré 481 000 visiteurs. La version présentée par le Musée de la civilisation, en partenariat avec Universcience, comprendra des contenus relatifs à l'expertise québécoise et canadienne dans le domaine des effets spéciaux. Les entreprises québécoises ne cessent de s'illustrer dans la production d'effets spéciaux de films à grand déploiement.

L'intégration d'extraits de films pour lesquels des entreprises québécoises ont oeuvré, ou encore l'intégration d'entrevues avec des artisans du milieu québécois permettront à nos visiteurs de découvrir le rôle joué par nos artisans et nos entreprises dans les productions cinématographiques d'envergure internationale. Plusieurs artefacts seront également mis en valeur et permettront de donner un important aperçu des richesses de notre patrimoine artistique et culturel dans le domaine cinématographique.

L'exposition sera présentée au Musée de la civilisation du 18 juin 2020 au 25 avril 2021.

Le Musée de la civilisation tient à remercier le Ministère de la Culture et des Communications ainsi que la Ville de Québec pour leur soutien.

« Le Musée de la civilisation cherche constamment à innover, à surprendre et à offrir des expériences qui permettent aussi de voyager tout en restant au Musée, notamment par des expositions internationales d'envergure. Effets spéciaux permettra encore une fois ce voyage extraordinaire dans la créativité. L'appui et la confiance du Ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Québec envers le Musée est fort significatif et je les en remercie. Nous sommes honorés de contribuer ainsi au rayonnement culturel de la Capitale-Nationale, au bénéfice de nos nombreux publics. »

-Stéphan La Roche, directeur général

