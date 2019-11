Turner et le sublime - Paysages grandioses du maître anglais en exclusivité canadienne à Québec





QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est fier d'annoncer la présentation d'une nouvelle exposition internationale en exclusivité canadienne à Québec : Turner et le sublime. Du 20 juin au 27 septembre 2020, les visiteurs pourront aller à la rencontre de l'un des artistes européens les plus importants du 19e siècle, Joseph Mallord William Turner (1775-1851), peintre, aquarelliste et graveur anglais. Son oeuvre marquée par une recherche novatrice l'a élevé au rang de maître du mouvement romantique. Il est également considéré comme un des précurseurs de l'impressionnisme.

Cette exposition majeure est organisée en collaboration avec la Tate (Londres) à partir du Turner Bequest. C'est une occasion unique de voir des pièces exceptionnelles, qui circulent peu hors de l'Angleterre.

L'accueil de cette exposition, qui mettra le MNBAQ sous les feux de la rampe à l'été 2020, est rendu possible grâce à l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution de 500 000 $ provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

« Accueillir des expositions internationales fait partie de la mission du MNBAQ et permet à notre institution de s'inscrire parmi les circuits internationaux prestigieux. Grâce à cette contribution majeure, le MNBAQ pourra présenter l'exposition Turner et le sublime, et surtout célébrer, à Québec, l'oeuvre d'un visionnaire, qu'on a surnommé le "peintre de la lumière". Il saura toucher le coeur de toutes les générations avec sa façon unique et moderne d'embrasser le paysage. » s'enthousiasme M. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ. « Je tiens à remercier sincèrement la Ville de Québec ainsi que le ministère de la Culture et des Communications pour leur soutien indéfectible au fil des ans. Nombre de Québécoises et de Québécois pourront apprécier une nouvelle exposition d'envergure dans la capitale nationale grâce à l'Entente de développement culturel. » conclut, M. Murray.

Une sélection exceptionnelle

L'exposition comprend plusieurs chefs-d'oeuvre de l'artiste, comme Tempête de neige (1842), La Paix - Funérailles en mer (1842) ou encore Lumière et couleur - La théorie de Goethe (1843), de même qu'une sélection de gouaches et d'aquarelles d'une qualité exquise. Cet ensemble exceptionnel de 75 peintures et oeuvres sur papier couvre la plus grande partie de la carrière de Turner, de ses débuts dans les années 1790 jusqu'à son apogée vers 1840.

Un Turner de la collection du MNBAQ à l'honneur

Cette exposition permet au MNBAQ de mettre en valeur une oeuvre de Turner provenant de sa collection. Scène dans le Derbyshire (1827) est un don de la succession de l'honorable Maurice Duplessis à la fin des années 1950. Une rare occasion de voir une oeuvre phare de la collection d'art européen du MNBAQ!

L'art du sublime

L'exposition s'articule autour du thème du sublime, un concept central de l'esthétique et de la critique d'art de la fin du 18e siècle en Allemagne et en Angleterre, qui se propage à toute l'Europe au cours du 19e siècle. L'ouvrage fondamental de l'écrivain irlandais Edmund Burke, Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du Beau (1757), influence toute une génération d'artistes, en proposant une nouvelle conception de la beauté, fondée sur l'émotion ressentie devant les forces de la nature. Cette notion du sublime s'exprimera chez Turner dans des paysages dramatiques décrivant des tempêtes spectaculaires, des marines tumultueuses et de grandioses espaces naturels.

Turner, maître du paysage

Turner a développé une conception éminemment sensible du paysage, cherchant à rendre les effets de l'atmosphère en utilisant le pouvoir suggestif de la couleur. Il est reconnu pour sa grande maîtrise du rendu de la lumière sur la mer, ou encore des paysages montagneux vus à travers les nuages ou la pluie. Durant toute sa vie, l'artiste ne cessera de voyager à travers l'Angleterre et sur le continent européen. Considéré comme un maître de l'aquarelle, il développera une technique particulièrement audacieuse, et ses paysages ont une dimension résolument moderne. Avec Turner, le paysage accède au rang d'art majeur.

La première section de l'exposition est consacrée aux oeuvres de jeunesse de l'artiste. La deuxième propose un bel ensemble de paysages de montagne, dont la majesté saisissante est particulièrement apte à rendre l'idée du sublime. Une spectaculaire série de scènes historiques et mythologiques est suivie d'une magnifique section de paysages lacustres de Suisse et d'Italie - dont un superbe ensemble de vues de Venise - où le motif de l'eau sert à développer une interprétation lyrique de la nature. Les marines et les études de ciels proposent des images fantastiques et profondément suggestives, évocatrices de l'infini. Enfin, le thème de la machine, largement exploité par l'artiste, permet de replacer Turner au coeur de la modernité et d'établir des liens entre la première Révolution industrielle et l'avènement de la conscience environnementale. Sa façon d'être à l'avant-garde bouleverse encore aujourd'hui.

La Tate de Londres, en bref

Fondée en 1897, la Tate (Londres) est un des musées les plus importants au monde. L'institution héberge la collection nationale d'art britannique de 1500 à nos jours sur quatre sites : Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool and Tate St Ives. La Tate Britain est notamment dépositaire du Turner Bequest, dont une sélection est présentée en permanence dans la Clore Gallery.

L'exposition Turner et le sublime est organisée en collaboration avec la Tate, Londres. Elle a été rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

