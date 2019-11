Soutien à l'intégration sociale des personnes vivant une situation d'exclusion sociale ou de pauvreté : un mandat renouvelé pour la Table de quartier de Montréal-Nord





MONTRÉAL-NORD, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les élus du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord ont accordé une contribution de 60 000 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) lors du conseil d'arrondissement du lundi 11 novembre. Octroyée dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Nord-Est, cette contribution permettra à l'organisme de poursuivre, pour une quatrième année consécutive, la réalisation de son projet de soutien à l'intégration.

Des actions qui s'inscrivent dans un continuum

Depuis ses débuts, le projet de Soutien à l'intégration sociale des personnes vivant une situation d'exclusion sociale ou de pauvreté de la TQMN a permis de soutenir 220 résidents du secteur Nord-Est dans différents enjeux dont le logement, l'emploi, la santé et l'accès à l'alimentation. Il a aussi permis l'instauration d'une ligue d'intervenantEs et la mise en place d'un cadre favorisant le travail des organismes, leurs liens avec les institutions (arrondissement, centre local d'emploi, CIUSSSNÎM, SPVM) et l'adéquation des réponses apportées. Un support, par la formation, a aussi été offert pour le développement d'expertise professionnelle axée sur la réponse aux besoins locaux.

Avec la contribution reçue, l'organisme prévoit renforcer les capacités des intervenants à accompagner vers les ressources existantes les personnes les plus vulnérables de son territoire. Il prévoit aussi renouveler ses outils de mobilisation afin de solidifier les liens entre les organismes communautaires dans le but d'encore mieux répondre aux besoins des citoyens et de faciliter leur intégration sociale. Enfin, la Table de quartier continuera à renforcer les liens de partenariat et de collaboration entre les organisations à travers leur ligue des intervenantEs.

De plus, une somme de 20 000 $ a été accordée à la Table de quartier de Montréal-Nord pour la réalisation du projet « Bureau de liaison avec les citoyens » dans le cadre du plan d'aménagement du Nord-Est (Revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Nord-Est).

« Nous veillons à maintenir un dialogue en continu avec les résidents du Nord-Est. L'aménagement de ce bureau nous permettra de les accueillir et d'échanger sur leur milieu de vie afin de stimuler leur engagement et leur participation à l'amélioration du quartier », précise Mélissa Raymond, chargée de projet en urbanisme participatif à la RUI.

Le programme de revitalisation urbaine intégrée montréalais (PRUI)

Le financement des démarches des RUI mis en place par la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) en 2012 vise l'amélioration des conditions de vie des personnes et du cadre physique dans lequel elles évoluent. Au total, 12 démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans autant de quartiers répartis dans dix arrondissements ont depuis été financées, dont la RUI du secteur Nord-Est de Montréal-Nord.

