Étude publique du budget 2020 et du PTI 2020-2022 de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission sur les finances et l'administration vous invite à participer à l'étude publique du budget de fonctionnement 2020 et du Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la Société de transport de Montréal.

Cette étude publique s'échelonnera sur dix jours ouvrables, soit du 27 novembre au 10 décembre 2019, entre 9 h et 22 h. L'horaire détaillé des présentations est disponible à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/etudebudget2020. Toutes les séances se dérouleront à la salle du conseil de Ville, édifice Lucien-Saulnier, au 155, rue Notre-Dame Est, 2e étage / Métro Champ-de-Mars

DÉROULEMENT

La présentation de chaque unité d'affaires sera suivie d'une période de questions du public, puis d'une période de questions des commissaires.

Les personnes qui désirent intervenir lors de la période de questions et de commentaires du public sont priées de s'inscrire dès maintenant auprès du Service du greffe au numéro 514 872-3000 ou encore à l'adresse commissions@ville.montreal.qc.ca. Il est également possible de s'inscrire sur place 30 minutes avant le début de la séance ou lors des pauses entre les présentations.

ACCESSIBILITÉ

Les personnes à mobilité réduite accèdent à la salle du conseil par la porte à l'avant de l'édifice (155, Notre-Dame Est). La salle est équipée d'un système d'aide à l'audition. Pour y avoir accès, il suffit de syntoniser la fréquence 100,3 sur la bande MF de votre baladeur. De plus, un service d'interprétation pour les personnes ayant des limitations auditives peut être offert sur demande, sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

DOCUMENTATION

Les documents seront disponibles pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux d'arrondissement et hôtels de ville ainsi qu'au Service du greffe et sur le portail de la Ville à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/etudebudget2020, dès le 25 novembre en après-midi.

