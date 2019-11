H2O Innovation annonce l'élection de ses administrateurs et la nomination de l'auditeur





QUÉBEC, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a tenu cet après-midi son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») à son siège social situé à Québec, Canada.



Les actionnaires ont élu ou réélu les administrateurs suivants au conseil d'administration de la Société : Lisa Henthorne, présidente du conseil d'administration, Richard Hoel, vice-président du conseil d'administration, Frédéric Dugré, président et chef de la direction, Pierre Côté, René Vachon, Robert Comeau et Stéphane Guérin. Stephen A. Davis quitte ses fonctions au sein du conseil d'administration. Parmi ces sept (7) administrateurs, six (6) sont indépendants.

Au cours de l'assemblée, les actionnaires ont désigné la firme Ernst & Young s.e.n.c.r.l./s.r.l. à titre d'auditeur de la Société pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020.

À propos de H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau, d'eaux usées et services après-vente; ii) les Produits de spécialité, comprenant une gamme complète d'équipement et de produits acéricole, de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance de systèmes et services publics de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la NYSE Euronext Growth Paris n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

