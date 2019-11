Les Papiers Irving procèdent à l'inauguration officielle d'une usine de papier de 470 M $ à Macon, en Géorgie, et annoncent un projet supplémentaire d'agrandissement de 400 M $!





MACON, Géorgie, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plus récente usine de papier des Papiers Irving, un établissement d'une valeur de 470 millions de dollars, a officiellement ouvert ses portes à Macon, en Géorgie, et grâce à un autre investissement de 400 millions de dollars, la capacité de l'usine sera bientôt doublée. L'annonce a eu lieu lors de la cérémonie d'aujourd'hui à la nouvelle usine. Le président des Papiers Irving, Robert K. Irving, était sur place en compagnie du lieutenant-gouverneur de Géorgie, Geoff Duncan, du maire du comté de Macon-Bibb, Robert Reichert, du président de la Macon-Bibb County Industrial Authority (MBCIA), Robert Fountain Jr., et d'autres dignitaires, qui étaient tous présents pour souligner l'inauguration officielle de l'usine ainsi que cet autre investissement majeur des Papiers Irving dans la collectivité de Macon.



« C'est un grand jour pour Macon, la Géorgie et les Papiers Irving. Nous sommes ravis de voir nos activités s'étendre aux États-Unis. Nous savions que l'emplacement stratégique de cette usine nous permettrait d'atteindre des marchés clés et stimulerait notre croissance. Nos clients apprécient beaucoup la technologie de pointe employée, puisque notre nouvelle usine fonctionne déjà à pleine capacité. Nous sommes donc ravis d'annoncer la seconde phase de nos travaux d'agrandissement », a déclaré Robert K. Irving, le président des Papiers Irving. « Cette remarquable expansion a été rendue possible grâce à nos précieux clients et à la volonté de nos employés et de nos fournisseurs d'offrir à la fois le meilleur coût possible et un produit d'une grande qualité.

La nouvelle usine de 470 M $ des Papiers Irving est située sur le chemin Allen, dans le parc industriel Sofkee. On y emploie plus de 200 personnes, et on y fabrique des produits de papier à usage domestique de qualité supérieure, notamment du papier hygiénique et du papier essuie-tout de qualité qui sont à la fois résistants et absorbants.

La seconde phase du projet représente un nouvel investissement de 400 M $ et 150 emplois additionnels. Cette phase sera terminée d'ici le mois de janvier 2022. « Nous avons déjà commandé un autre sécheur à air traversant, identique à celui déjà en service à notre usine de Macon », a précisé Robert Irving. « Ces installations font partie d'une chaîne de valeur intégrée allant de forêts gérées dans une optique durable jusqu'aux tablettes des magasins. La majorité de la pâte utilisée en fabrication à Macon provient de notre usine de Saint John, au Nouveau-Brunswick. »

« L'équipe des Papiers Irving a été un excellent employeur dans le comté de Macon-Bibb », selon le gouverneur Kemp. « Nous sommes ravis de voir cette grande entreprise, dans son versant made in Georgia, étendre encore plus ses activités. Cette annonce témoigne de la force de l'industrie manufacturière géorgienne, qui est en plein essor. Nous pouvons à cet égard remercier nos travailleurs de calibre mondial. En tant qu'État désigné comme le meilleur pour faire des affaires depuis sept ans, nous savons que nos industries offrent chaque jour d'excellents débouchés aux vaillants Géorgiens et Géorgiennes, et je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'équipe des Papiers Irving pour ses investissements répétés en Géorgie. »

« C'est un honneur de célébrer l'engagement des Papiers Irving envers Macon et la région », a déclaré le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan. « Nous avons travaillé fort en Géorgie pour nous doter d'une main-d'oeuvre variée et compétente, tout en offrant une qualité de vie élevée aux habitants de l'État. Nous sommes heureux de voir des entreprises comme Les Papiers Irving profiter de ces atouts et investir dans la croissance de notre État à long terme. »

« J.D. Irving, Ltd. est une grande société très respectée à l'échelle de l'Amérique du Nord. Nous avons accueilli avec une joie certaine et un grand enthousiasme la décision de l'entreprise d'installer une usine et d'agrandir ses installations pour sa division des produits de consommation, Les Papiers Irving, dans le comté de Macon-Bibb. Les valeurs fondamentales de l'entreprise, qui sont au fondement de sa réussite, comprennent un réel souci de faire une différence positive dans les collectivités où vivent et travaillent fièrement ses employés », a affirmé le maire Robert A.B. Reichert. « Non seulement la société a établi une norme rigoureuse pour l'ensemble de l'industrie, mais elle a aussi créé une nouvelle norme en matière de participation et de soutien communautaires, ici même dans le comté de Macon-Bibb. Avant même l'ouverture de leur usine, les gens des Papiers Irving étaient déjà actifs de bien des façons au sein de notre collectivité. »

« Cette journée est un grand jour pour Macon et la Middle Georgia », s'est réjoui Robby Fountain, le président de la MBCIA. « Le nouvel investissement des Papiers Irving, qui rapproche du milliard de dollars le total des investissements de JDI depuis 2017 dans notre collectivité, montre bien, encore une fois, pourquoi le comté de Macon-Bibb est un endroit idéal pour brasser des affaires. »

La première phase des travaux d'agrandissement a nécessité 1,5 million d'heures-personnes de travail de la part des entrepreneurs. Le chantier comptait plus d'un millier de travailleurs au plus fort des travaux. On a retenu les services de plus de 50 entreprises géorgiennes pendant les travaux de construction, et plusieurs douzaines d'autres entreprises ont obtenu des contrats en sous-traitance. La seconde phase du projet doit démarrer sans délai; elle devrait exiger environ un million d'heures-personnes de travail de la part des entrepreneurs.

La construction de l'usine de Macon a doublé la capacité annuelle de séchage à air traversant des Papiers Irving, l'augmentant de 75 000 tonnes, soit l'équivalent de 15 millions de caisses. La seconde phase fera passer la capacité de Macon à 30 millions de caisses.

À propos des Papiers Irving

Aux Papiers Irving, nous fabriquons des produits de papier de qualité sous marque maison pour plusieurs des plus grands détaillants nord-américains, en plus de certaines des marques de papiers-mouchoirs parmi les plus vendues. C'est une division des Produits de consommation Irving, l'un des principaux fabricants nord-américains de produits de papier à usage domestique et de couches pour bébés. Visitez www.irvingconsumerproducts.com pour en savoir plus.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mary Keith, VP, Communications

J.D. Irving, Limited

Cell. : 506-650-8209

Courriel : keith.mary@jdirving.com

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b770565b-331c-4005-a872-c0537797e7b7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7c1e0e4-b716-45dd-bc47-2c175119ee4b/fr

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 14:10 et diffusé par :