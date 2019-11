Visa présente les membres de l'équipe Team Visa en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020





Visa (NYSE: V), partenaire mondial des technologies de paiement des Jeux olympiques et paralympiques, a annoncé aujourd'hui la présentation des athlètes internationaux de l'équipe Team Visa Tokyo 2020. L'équipe actuelle compte plus de 70 athlètes issus de 43 pays, le plus grand nombre de représentations nationales dans l'histoire de Team Visa, représentant plus de 30 disciplines, y compris les nouveaux venus aux Jeux : le surf, le skate et l'escalade sportive.

L'annonce a été faite lors du Sommet Team Visa organisé par le Centre d'innovation de la société à San Francisco. Le Sommet offre des ressources aux athlètes pour apprendre à améliorer leur formation financière, bénéficier des paiements numériques et promouvoir leur marque personnelle.

« En tant qu'un des plus anciens partenaires des Jeux olympiques et paralympiques, Visa attend avec impatience les Jeux de Tokyo 2020. Destinés à devenir les plus importants jamais organisés, les Jeux de Tokyo 2020 diffuseront une grille de 7 000 heures de programmes et de trois milliards de minutes de contenu en streaming », a déclaré Chris Curtin, chef du marketing, marque et innovation chez Visa. « Le panel de notre équipe Team Visa Tokyo 2020 reflète les Jeux eux-mêmes : diversifiée à l'échelle mondiale, représentative des nouveaux sports émergents et plus importante que jamais. Nous sommes fiers de révéler la composition de l'équipe Team Visa de cette année et de soutenir ces athlètes dans leur quête de la médaille d'or à Tokyo. »

L'équipe Team Visa Tokyo 2020 inclut des athlètes olympiques titrés (Simone Biles, gymnastique, États-Unis, Katie Ledecky, natation, États-Unis, Daniel Dias, paranatation, Brésil et Yelyzaveta Mereshko, paranatation, Ukraine), Champions du monde (Megan Rapinoe, football, États-Unis, PV Sindhu, badminton, Inde, Mariana Pajón, BMX, Colombie et Oksana Masters, paracyclisme, États-Unis) et 16 nouveaux espoirs olympiques et paralympiques (Kanoa Igarashi, surf, Japon et Poppy Starr Olsen, skate, Australie et Sean McColl, escalade sportive, Canada, notamment). Decouvrez les membres de l'équipe Team Visa Tokyo 2020 ici.

« Je suis honorée de rejoindre l'équipe Team Visa et de partager l'esprit des Jeux avec ces athlètes incroyables pendant que nous préparons Tokyo 2020 », a déclaré Simone Biles, quatre fois médaillée d'or aux Jeux olympiques en gymnastique, États-Unis. « C'est vraiment un honneur d'avoir l'opportunité de défendre les couleurs de notre pays sur la scène mondiale, et les encouragements et le soutien que nous recevons de nos coéquipiers, de notre famille, de nos amis, de nos supporteurs et de partenaires comme Visa, font chaud au coeur alors que nous poursuivons les objectifs et les rêves de toute une vie. »

« Le Sommet Team Visa offre une excellente opportunité de rencontrer mes amis athlètes avant les Jeux et de dialoguer avec eux », a déclaré Kanoa Igarashi, surf, Japon. « Dans l'espoir de participer à mes premiers Jeux olympiques, je me sentirai plus à l'aise en sachant que j'aurai le soutien de la famille d'athlètes de l'équipe Team Visa à mes côtés. »

Team Visa Tokyo 2020

Fondée en 2000, l'équipe Team Visa a apporté son soutien à près de 500 athlètes. Chacun d'eux a été sélectionné en fonction de ses exploits athlétiques, de son caractère et de son parcours personnel, et ils représentent un grand nombre de priorités et de valeurs de la marque Visa, dont notamment :

Égalité des sexes : Depuis les débuts de Team Visa, 54 % des membres de l'équipe Team Visa en moyenne ont été des femmes, avec notamment 41 femmes athlètes pour Tokyo 2020, soulignant les efforts de Visa à habiliter davantage de femmes athlètes et à soutenir le développement du sport féminin.

: Depuis les débuts de Team Visa, 54 % des membres de l'équipe Team Visa en moyenne ont été des femmes, avec notamment 41 femmes athlètes pour Tokyo 2020, soulignant les efforts de Visa à habiliter davantage de femmes athlètes et à soutenir le développement du sport féminin. Impact social : En plus d'exceller dans leur sport, de nombreux athlètes de l'équipe Team Visa soutiennent des organisations qui exercent un impact positif sur les communautés locales. Alison Cerutti (beach volley, Brésil) possède une organisation au Brésil qui aide à donner aux enfants défavorisés de sa communauté l'accès au sport, aux services de santé et bien davantage. Erick Barrondo (athlétisme, Guatemala) a démontré un engagement similaire pour aider les jeunes à travers une marche athlétique à but caritatif qu'il a lancé avec sa femme au bénéfice des enfants démunis du Guatemala.

: En plus d'exceller dans leur sport, de nombreux athlètes de l'équipe Team Visa soutiennent des organisations qui exercent un impact positif sur les communautés locales. (beach volley, Brésil) possède une organisation au Brésil qui aide à donner aux enfants défavorisés de sa communauté l'accès au sport, aux services de santé et bien davantage. (athlétisme, Guatemala) a démontré un engagement similaire pour aider les jeunes à travers une marche athlétique à but caritatif qu'il a lancé avec sa femme au bénéfice des enfants démunis du Guatemala. Petites entreprises : Visa est un authentique promoteur des 30 millions de petites entreprises aux États-Unis et applique ce même engagement envers les athlètes de son équipe Team Visa. Depuis la skateuse de 19 ans Poppy Starr Olsen (skate, Australie), une artiste et créatrice de bijoux qui a tiré parti de son activité pour financer sa carrière athlétique, à Megan Rapinoe (football, États-Unis), dont la passion sur le terrain n'a d'égal que son engagement à développer son entreprise de mode bien ciblée, Visa est déterminé à soutenir les athlètes dans leurs initiatives commerciales.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La constante focalisation de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d'appareil, pour tous et partout. À l'heure où le monde évolue de l'analogique vers le numérique, Visa applique sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

