Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 3,5 M$ à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 3 518 970 $ a été accordée à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau qui ont pris fin récemment.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'accompagner Salaberry-de-Valleyfield dans la modernisation de ses infrastructures. L'accès à des services publics de qualité demeure pour moi une priorité. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

« Au cours de la dernière année, notre gouvernement a annoncé d'importantes contributions financières en Montérégie et dans toutes les régions pour créer des milieux de vie prospères et durables. Nos actions témoignent de notre engagement clair à soutenir la réalisation de projets porteurs, au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« La production et la distribution de l'eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées nécessitent des investissements majeurs. Partout au Québec, nous travaillons de pair avec nos partenaires municipaux afin de rattraper le déficit d'entretien des réseaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cet investissement du gouvernement du Québec nous a permis de prolonger de façon significative la durée de vie de nos infrastructures souterraines d'eau potable dans différents secteurs de notre ville. Nous avons pu également procéder à la réfection de certaines rues et ainsi améliorer la qualité de vie de nos citoyens. »

Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

Faits saillants :

Les travaux incluaient la réhabilitation de conduites d'eau potable sous plusieurs rues, dont le boulevard Quévillon et les rues Besner, Saint-Lambert et Ellice, ainsi que le remplacement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et pluviales sous les rues Kent, Masson, Moll et Riverview .

et Ellice, ainsi que le remplacement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et pluviales sous les rues Kent, Masson, Moll et . L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

