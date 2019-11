Konica Minolta célèbre la victoire de Print Panther à la 14? cérémonie annuelle des Canadian Printing Awards





MISSISSAUGA, Ontario, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), chef de file des communications graphiques, est heureuse d'annoncer que Print Panther a remporté plusieurs prix aux Canadian Printing Awards 2019, qui lui ont été remis à la cérémonie tenue le 7 novembre à Toronto (Ontario).



Depuis maintenant 14 ans, les Canadian Printing Awards soulignent les réalisations de l'industrie canadienne de l'impression. Ils sont organisés par PrintAction, le plus important périodique sur les communications graphiques au pays, et sa société mère, Annex Business Media. À cette occasion sont remis 35 prix Or, Argent et Bronze divisés en cinq domaines : prix d'excellence de l'industrie, conception graphique, impression, innovation technologique et innovation environnementale. Cette année, Print Panther a remporté le prix Or dans la catégorie des effets spécialisés pour son travail sur le Guide suprême du designer numérique, ainsi que le prix Argent pour ses cartes professionnelles d'Eat Print Love.

Le Guide suprême du designer numérique présente le potentiel créatif des nouveaux processus numériques d'impression et d'embellissement aux graphistes et à leurs agences. Créé en collaboration avec Think2Grow Marketing et imprimé par Print Panther, il est distribué par Konica Minolta comme outil éducatif et présente une foule d'applications d'impression numérique, comme le vernis et la dorure texturée sur différents supports, les pellicules (lin, douces au toucher et couchées mattes), les invitations et étiquettes à effet gaufré, les bannières, les effets holographiques numériques pour authentification, les bannières et bien d'autres. Chaque page du guide a été imprimée à l'aide d'un ou de plusieurs appareils industriels, de production ou à jet d'encre de Konica Minolta.

Établie à Oakville (Ontario), Print Panther a été la première entreprise canadienne à se doter de la novatrice vernisseuse JETvarnish 3DS de MGI avec système iFOIL offerte par Konica Minolta. Cette technologie révolutionnaire propulse la finition avancée à de nouveaux sommets en produisant en une seule passe un vernis UV sélectif et numérique sur des formats en 2D ou en 3D ainsi qu'un effet gaufré ou doré à chaud. De plus, elle prend parfaitement en charge les données variables et comprend notamment la lecture des codes à barres, ce qui permet des impressions graphiques, textuelles ou numériques avec vernissage sélectif personnalisé pour des tirages de une à des milliers de feuilles.

« Ce prix confirme l'expertise exceptionnelle de Print Panther en impression numérique et spécialisée, affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Le guide est le fruit d'une collaboration réussie : Think2Grow Marketing a offert des concepts créatifs et des services de gestion de projet, Konica Minolta a fourni des technologies de pointe, et l'équipe d'experts de Print Panther a donné vie à ce produit final remarquable. »

« Comme nous avons vu le potentiel de la puissante technologie de MGI et l'avons accueillie à bras ouverts avant quiconque au Canada, nous avons offert des produits sans pareils et mis sur pied un atelier d'impression nouveau genre, explique Christine Yardley, présidente de Print Panther. Ce qui nous distingue vraiment, ce sont nos services internes de finition personnalisée. Nous sommes en mesure de gérer des projets complexes avec souplesse et encore plus d'efficacité. En mettant l'accent sur le numérique, nous arrivons à dominer le marché, ce qui transparaît dans le travail que nous pouvons effectuer pour nos clients. »

