La Ville de Montréal réalise une deuxième mission en mobilité durable et intelligente en Californie





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal participe pour une deuxième année à l'événement CoMotion LA, les 14 et 15 novembre à Los Angeles. La directrice du Service du développement économique, Véronique Doucet, accompagnera la délégation d'entreprises montréalaises dans le cadre de la mission organisée en partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avec le soutien de la grappe Propulsion Québec et de JalonMTL. L'objectif est de mettre en valeur les produits, les services et l'expertise des entreprises et organisations montréalaises du grand secteur de la mobilité durable et intelligente. Le programme inclut également un passage dans le Nord de l'état (San Francisco et Silicon Valley), du 11 au 13 novembre, où la délégation rencontrera plusieurs joueurs clés de la nouvelle mobilité.

« Par sa stratégie de développement économique, la Ville de Montréal vise à accélérer un développement économique durable. Nous souhaitons également soutenir l'internationalisation de nos entreprises, compte tenu de notre marché relativement restreint. Les régions métropolitaines de Los Angeles et de San Francisco sont des leaders importants dans les domaines de la mobilité, du numérique et de l'intelligence artificielle, des créneaux stratégiques pour Montréal. Elles représentent également un des plus grands marchés pour les entreprises de ces secteurs. Avec l'appui de nos partenaires sur place, des gouvernements du Québec et du Canada, nous sommes confiants que ce déplacement dans le plus important état américain pourra amener des retombées économiques pour nos entreprises et notre métropole », a déclaré Véronique Doucet.

Participeront à la mission montréalaise :

Bombardier

CIAMIL

C2 Montréal

EXO/RTM

Jalon MTL

Lion Électrique

Nanoxplore

Propulsion Québec

RINSE

