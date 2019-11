Projet de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant - La Ville de Montréal annonce un financement de 5,3 M $ dans le logement abordable pour étudiants





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de l'habitation, du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, sont fiers d'annoncer la participation de la Ville de Montréal dans le projet UTILE Angus de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE). La Ville accordera une aide financière d'un maximum de 5,3 M$ pour le développement de 122 logements abordables pour étudiants dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« L'habitation est une priorité pour notre administration. Nous avons mis en place une stratégie audacieuse visant à développer 12 000 logements sociaux et abordables en 4 ans. Nous avons déjà atteint 52 % de notre cible et nous poursuivons nos efforts afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Notre participation financière dans le projet de l'UTILE sera un pas de plus vers la réalisation de notre engagement aux Montréalaises et aux Montréalais », déclare la mairesse Valérie Plante.

La Ville de Montréal et l'UTILE avaient déjà conclu un partenariat en 2018, alors que la Ville avait accordé une subvention totale de 1,6 M$ pour le développement de 90 logements abordables pour étudiants sur l'avenue Papineau, dans le Plateau-Mont-Royal.

« Les projets de l'UTILE répondent à un besoin dans la communauté. Montréal compte environ 200 000 étudiants universitaires et près de 70 % d'entre eux sont locataires. Une majorité d'étudiants ont des revenus modestes. Le projet que nous finançons aujourd'hui aidera cette clientèle à se loger dans des conditions favorables. Pour nous, il est important de prendre part à ce projet et de participer à créer un Montréal où tous peuvent se trouver un chez-soi de qualité », souligne Robert Beaudry.

Ce projet immobilier vise la construction d'un bâtiment sur le site de l'éco-quartier du Technopôle Angus. L'immeuble comprendra 158 chambres, réparties dans 122 logements composés de studios et d'appartements de deux chambres à coucher. Les premiers locataires seront accueillis en 2022.

