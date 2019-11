Le Salon CHTF2019 débute à Shenzhen, réunissant exposants et visiteurs du monde entier





Le premier Salon technologique de Chine ? la 21e China Hi-Tech Fair (CHTF2019) ? a ouvert le 13 novembre au centre d'expositions et de conventions de Shenzhen. L'exposition restera ouverte au public jusqu'au 17 novembre.

Sur le thème "Stimuler la région de la Baie grâce au désenclavement et à l'innovation", le CHTF2019 devrait attirer plus de 3.300 exposants chinois et étrangers, ainsi que plus de 500.000 visiteurs originaires de plus de 100 pays et régions.

Cette année, le CHTF a organisé 5 itinéraires clés destinés aux visiteurs: la région de la Baie, la 5G, la fabrication intelligente, les gadgets et le potentiel d'investissement. L'événement couvrira tous les secteurs de l'industrie de la haute technologie, y compris l'intelligence artificielle, la maison intelligente, la fabrication intelligente, l'Internet des Objets, la conduite intelligente, la 5G, les téléphones mobiles à écran pliable, etc.

L'édition 2019 du CHTF accueillera un nombre plus important d'exposants d'horizons plus variés. 44 pays et organisations internationales enverront des délégations pour participer à l'événement, enregistrant ainsi un nouveau record.

Outre les géants de la haute technologie tels Huawei, ZTE, Han's Laser, Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co Ltd et NTT Data, un groupe de nouvelles entreprises de grande valeur, dont Cambricon et Orbbec, présenteront également leurs produits au Salon CHTF.

Su Yanwei, Directeur-adjoint du Comité d'organisation du CHTF, a déclaré: "Cette année, nous allons réunir plus de 3.000 entreprises, 200 établissements, 100 universités, ainsi que plus de 20 centres d'innovation."

Wang Lixin, Maire-adjoint de Shenzhen, a déclaré: "Grâce à quatre décennies de développement, Shenzhen est devenue le centre de l'industrie de la haute technologie chinoise. La ville devrait jouer un rôle clé dans la construction du centre international d'innovation technologique et scientifique dans la région de la Baie, qui inclut Guangdong, Hong Kong et Macau."

En outre, pendant le Forum de China Hi-Tech qui se déroulera en marge du CHTF, plus de 250 sous-forums seront organisés, réunissant environ 70 intervenants et invités de renommée internationale, dont Joseph Sifakiswill, lauréat du Prix Turing, le Dr. Christoph Meinel, père du concept d'Industrie 4.0, et Erwin Neher, lauréat du Prix Nobel.

Au cours du Salon CHTF 2019, un groupe de projets d'innovation de premier plan sera établi à Shenzhen, dont le laboratoire de Big Data et d'intelligence artificielle conjointement bâti par le Bureau des données relatives aux services administratifs du District Longgang de Shenzhen et le laboratoire Peng Cheng.

