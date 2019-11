Boeing nomme Donna Hrinak à la tête de Boeing Canada





CHICAGO, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boeing [NYSE : BA] a nommé aujourd'hui Donna Hrinak au poste nouvellement créé de présidente de Boeing Canada. Madame Hrinak coordonnera toutes les activités commerciales de l'entreprise au Canada, poursuivant ainsi l'héritage de la présence et de l'engagement de Boeing au pays, lequel a commencé il y a cent ans. Elle sera également responsable de l'expansion de la présence locale de Boeing, de la gestion des partenariats d'affaires et des affaires gouvernementales et de la poursuite de nouvelles initiatives de croissance et de productivité au Canada.



Donna Hrinak continuera également à présider Boeing Amérique latine et Caraïbes. Elle relève de Sir Michael Arthur, président de Boeing International. La nomination entre en vigueur immédiatement.

Le directeur général de Boeing pour le Canada, Bob Cantwell, relèvera de Donna Hrinak. Hrinak et Cantwell travailleront ensemble à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise de Boeing Canada.

« L'accroissement du leadership de Donna pour inclure Boeing Canada rationalise les efforts de l'entreprise afin d'identifier de nouvelles possibilités de croissance pour la compagnie », a déclaré Sir Michael Arthur. « Donna a dirigé Boeing avec succès en Amérique latine et dans les Caraïbes au cours des huit dernières années. De même, Bob est un leader exceptionnel à Boeing Vancouver et directeur général de Boeing Canada. Ensemble, ils renforceront nos relations au Canada et établiront de nouveaux partenariats d'affaires dans l'industrie aérospatiale ».

Avant de se joindre à Boeing en 2011, madame Hrinak a été vice-présidente, politiques publiques mondiales et affaires gouvernementales, pour PepsiCo, Inc. Avant d'intégrer le secteur privé, elle a été officier de carrière au sein du service diplomatique des États-Unis et a servi comme ambassadrice des États-Unis au Brésil (2002-2004), au Venezuela (2000-2002), en Bolivie (1998-2000) et en République dominicaine (1994-1997). Elle a également été sous-secrétaire d'État adjointe pour le Mexique et les Caraïbes.

Boeing célèbre cent ans de partenariat avec le Canada. L'entreprise compte environ 2 000 travailleurs hautement qualifiés répartis dans 15 endroits au pays. Le Canada compte une vaste clientèle de produits et de services provenant des activités commerciales, de défense, de services et du domaine spatial de Boeing. Les installations de Boeing au Canada fournissent des pièces, des composantes et des assemblages pour tous les avions de ligne actuels Boeing série 7 ainsi que des services de développement de logiciels et de consultation. Le Canada est l'une des plus importantes bases de fournisseurs au niveau international pour Boeing, comptant plus de 500 fournisseurs dans toutes les régions du pays.

