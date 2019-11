L'ITHQ décerne un diplôme honoris causa à Robert Mercure et Daniel Vézina





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a honoré lundi deux personnalités pour leur contribution exceptionnelle à la gastronomie, à l'hôtellerie et au tourisme québécois. Robert Mercure et Daniel Vézina ont reçu un diplôme honoris causa de l'ITHQ, remis lors d'une cérémonie au Palais des congrès de Montréal, par l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale et par M. Paolo Di Pietrantonio, président du conseil d'administration.

Robert Mercure

Figure bien connue de l'industrie du tourisme international, Monsieur Robert Mercure a un parcours impressionnant en hôtellerie, notamment au sein de grandes chaînes hôtelières où il a su faire sa marque.

Titulaire d'un baccalauréat en économie et en finance de l'Université du New Hampshire - Whittemore School of Business and Economics - et détenteur d'un certificat en gestion d'activité hôtelière de l'Université Cornell de New York, il oeuvre d'abord pour le groupe Sheraton à Washington (DC) ainsi qu'à Savannah en Géorgie. Il se lance ensuite dans l'entrepreneuriat, en exploitant son propre restaurant dans le New Hampshire durant près de 20 ans.

En 1995, c'est à titre de directeur de la restauration que M. Mercure joint l'équipe de l'Intercontinental à Montréal. Il poursuit sa carrière avec le prestigieux groupe Fairmont Hotels et Resorts de 1999 à 2018 en tant que directeur de la restauration du Fairmont Royal York de Toronto ; directeur des hôtels Fairmont le Reine Élizabeth de Montréal et Fairmont Monte-Carlo de Monaco ; et directeur général du Fairmont Le Château Frontenac. En 2015, il se voit décerner le titre d'hôtelier de l'année au Canada, en remportant le prestigieux prix « Pinnacle Award ». C'est également sous sa direction que le Château Frontenac est sacré Hôtel Fairmont de l'année en 2017.

En 2018, après un rigoureux processus de sélection, il est nommé président-directeur général du Palais des congrès de Montréal, rôle qu'il exerce toujours. Depuis son arrivée en poste, il insuffle un nouvel élan au Palais des congrès et en fait un vecteur de la créativité montréalaise. Multipliant les initiatives innovantes et les engagements en matière de développement durable, il est déterminé à faire du Palais des congrès un centre des congrès de l'avenir, qui soit générateur d'émotions et d'expériences inoubliables pour les Montréalais comme pour les visiteurs.

Daniel Vézina

Natif de Montréal, Daniel Vézina grandit à Québec. Ses étés à l'Île d'Orléans lui permettent de découvrir, dès son plus jeune âge, le riche terroir québécois et ses artisans, devenus une source d'inspiration qui teintera sa carrière.

En 1991, avec son associée et compagne de vie, Suzanne Gagnon, il ouvre à Québec le réputé Laurie Raphaël, un incontournable de la gastronomie québécoise. Fort de leur succès, les deux partenaires inaugurent en 2008 un second Laurie Raphaël dans l'hôtel Le Germain à Montréal.

Dès 1996, Daniel Vézina débute sa carrière médiatique et collabore à plusieurs émissions de télévision et de radio, lui permettant de transmettre sa passion et de partager ses valeurs culinaires. L'émission Les chefs, qu'il anime depuis ses débuts et qui fait la part belle à la relève, revient d'ailleurs pour une 10e saison ce printemps, à Radio-Canada.

Entre 1997 et 2015, Daniel Vézina publie six livres de cuisine, dont l'ouvrage phare « La cuisine réfléchie », qui se mérite une médaille d'Or aux Lauréats des saveurs du Canada 2017 et vient tout juste d'être recommandé par le nouveau Guide alimentaire canadien. En 2016, dans le cadre du 150e anniversaire du pays, il participe avec dix grands chefs canadiens à l'événement « La tablée du Canada ». En 2017, Chef Vézina représente le Canada à la semaine de la gastronomie canadienne à Monaco, en compagnie de son fils Raphaël qui reprend progressivement les rênes des restaurants avec sa soeur, Laurie-Alex.

Tout au long de son parcours, Daniel Vézina reçoit de nombreux prix et distinctions. Il est notamment élu Chef Prestige de l'année 2000 par ses pairs lors du 11e Gala de la restauration de Québec ; récipiendaire du prix Renaud Cyr en 2001 pour le Mérite National de la restauration et de l'alimentation ; élu Étoile de l'année en 2006, lors du Gala des chefs de l'ITHQ et intronisé membre de l'Ordre International des Disciples d'Auguste Escoffier à Paris, en 2012.

Daniel Vézina est aujourd'hui reconnu comme étant l'un de nos plus grands gastronomes et l'un des porte-étendards de la cuisine réfléchie.

Les diplômes honoris causa de l'ITHQ

Chaque année, l'ITHQ décerne des diplômes honoris causa à des personnalités de tous les horizons qui contribuent de façon significative à valoriser les métiers et professions du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. Ces personnes sont des modèles d'entrepreneuriat, de créativité et d'excellence, des valeurs que l'ITHQ s'efforce d'inculquer à ses étudiants.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

