Suning atteint un nouveau record lors du Single's Day avec des commandes en omnicanal en hausse de 76 %





NANJING, Chine, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com (« la société »), une société de vente au détail listée au Fortune Global 500 et le plus grand acteur chinois du secteur du commerce de détail intelligent online-to-offline (O2O), détenue par Suning Holdings Group, a rendu publiques les données du festival du shopping Single's Day montrant que les commandes ont augmentées de 76 %, un nouveau record. Après l'établissement d'un scénario complet de mise en oeuvre pour la vente au détail, Suning vise à fournir un meilleur service et une livraison rapide pour les consommateurs par le biais du festival du shopping Single's Day.

Les points forts du festival du shopping Single's Day de Suning.com :

Le 11 novembre dernier, plus de 13 000 magasins physiques ont participé au festival du shopping ; Suning Plaza et Suning.com Plaza ont comptabilisé 10 millions de visites dans les magasins.

et Suning.com Plaza ont comptabilisé 10 millions de visites dans les magasins. En tant que nouveaux membres de la famille Suning, 210 magasins de Carrefour Chine ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,12 milliards RMB, soit une augmentation de 43 % et les commandes en ligne ont dépassé 2,04 millions.

Suning.com a établi un partenariat avec Hunan TV pour organiser un gala sur la télévision nationale, en invitant de nombreuses personnalités chinoises et atteignant la première position d'audience télévisuelle à l'échelle nationale.

Au cours de la promotion du Single's Day, Suning.com a attiré plus de 500 marques mondiales de premier plan et 1 million de nouveaux clients VIP.

Les commandes en ligne d'électroménager et de smartphones 5G ont augmenté de 79 % et 459 %.

Suning Finance a également vu une croissance exceptionnelle avec des commandes en hausse de 139 % et une augmentation de 498 % des transactions par mensualités.

Le volume des ventes du magasin de détail sur cloud de Suning.com, qui est principalement axé sur les villes de rangs 4 et 6 en Chine, a augmenté de 1032,9 % par rapport à l'an dernier, démontrant une forte croissance du marché.

Le président de Suning Holdings Group, Zhang Jindong, a déclaré : « Il s'agit d'un autre festival de shopping Single's Day pour Suning. Nous ne mettons pas seulement l'accent sur les promotions au niveau des prix ; l'expérience des consommateurs est devenue plus importante. Nous avons déjà constaté la progression de l'expérience de shopping immersive que nous avons apportée aux consommateurs. Le Single's Day n'est qu'un début ; nous allons continuer de placer nos meilleurs produits et services afin de créer un environnement d'achat plus adapté aux consommateurs. »

La création de scénarios complets de vente au détail permettra de mieux servir les nouvelles générations en fournissant des produits de première qualité, du divertissement et une consommation commode. L'intégration de l'expérience d'achat en ligne et hors ligne deviendra la tendance prospective pour stimuler le développement de Suning.

À propos de Suning Holdings Group

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings Group s'est classée parmi les trois premières marques dans le top 500 des entreprises non détenues par l'État en Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards RMB (environ 77,24 milliards d'euros) et a continué d'atteindre le haut du classement en matière de vente au détail sur Internet. Adhérant à la mission de l'entreprise consistant à « mener l'écosystème parmi les industries grâce à la mise en place d'une qualité de vie optimale pour tous », Suning a renforcé et élargi ses activités de base telles que la vente au détail par le biais d'un écosystème d'entreprise formé par de multiples secteurs verticaux, notamment l'immobilier commercial, les services financiers et les sports. Suning.com, la principale filiale faisant figure de pionnière dans la vente au détail en ligne et hors ligne, a été répertorié dans la liste Fortune Global 500 pour trois années successives de 2017 à 2019.

